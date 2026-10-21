Η LG αναβαθμίζει την εμπειρία με νέα υποστήριξη DTS:X, μεγαλύτερη ευελιξία και διευρυμένες δυνατότητες home theater

Σύνοψη:

Η LG συνεχίζει να διευρύνει την ευελιξία και τις δυνατότητες καθηλωτικού ήχου του LG Sound Suite, του πρώτου στον κόσμο συστήματος ήχου με soundbar που υποστηρίζεται από την τεχνολογία Dolby Atmos® FlexConnect™, προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερους τρόπους να απολαμβάνουν κορυφαία οικιακή ψυχαγωγία.



Η νέα υποστήριξη DTS:X στο soundbar H7 διευρύνει τις δυνατότητες καθηλωτικού ήχου για τους λάτρεις του οικιακού κινηματογράφου και αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της LG να λαμβάνει υπόψη τα σχόλια των πελατών της.



Η υποστήριξη δύο subwoofer W7, δικτύων Wi-Fi στα 6 GHz και στερεοφωνικών διαμορφώσεων σε κανάλια 5 GHz DFS διευρύνει περαιτέρω την ευελιξία που χαρακτηρίζει την εμπειρία LG Sound Suite.



Η υποστήριξη Google Cast και οι βελτιώσεις στη συμβατότητα ενισχύουν το οικοσύστημα LG Sound Suite, διευκολύνοντας τους καταναλωτές να αποκτούν πρόσβαση σε περιεχόμενο και να δημιουργούν το ηχοσύστημα που ταιριάζει καλύτερα στον χώρο τους.



Η LG Electronics (LG) συνεχίζει να διευρύνει την ευελιξία και τις δυνατότητες καθηλωτικού ήχου του LG Sound Suite1, του πρώτου στον κόσμο συστήματος ήχου με soundbar που υποστηρίζεται από την τεχνολογία Dolby Atmos® FlexConnect™. Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις έχουν διευρύνει τη συμβατότητα με περιεχόμενο, έχουν αυξήσει την ευελιξία του συστήματος και προσφέρουν στους καταναλωτές περισσότερους τρόπους να απολαμβάνουν καθηλωτικές εμπειρίες οικιακής ψυχαγωγίας.2



Το LG Sound Suite παρουσιάστηκε πρώτη φορά στην έκθεση CES 2026, επαναπροσδιορίζοντας τον οικιακό ήχο μέσα από τον συνδυασμό της απλής ασύρματης εγκατάστασης με την ευελιξία δημιουργίας μιας εξατομικευμένης εμπειρίας Dolby Atmos. Από την πρώτη του εμφάνιση, η LG συνεχίζει να διευρύνει τις δυνατότητες του LG Sound Suite. Οι πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις αξιοποιούν αυτή τη βάση, προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές για τη διαμόρφωση, τη σύνδεση και την απόλαυση του LG Sound Suite στο σπίτι τους.

«Το LG Sound Suite δημιουργήθηκε με στόχο να κάνει τον καθηλωτικό ήχο πιο ευέλικτο, πιο προσιτό και πιο εύκολο στην απόλαυσή του», δήλωσε ο Lee Jeong-seok, επικεφαλής του Audio Business Division της LG Media Entertainment Solution Company. «Οι τελευταίες αυτές αναβαθμίσεις αντικατοπτρίζουν τη διαρκή δέσμευσή μας να διευρύνουμε τις δυνατότητες του LG Sound Suite, προσφέροντας στους καταναλωτές μεγαλύτερη ελευθερία να δημιουργούν την ηχητική εμπειρία που ταιριάζει καλύτερα στον χώρο τους, στο περιεχόμενο που επιλέγουν και στον τρόπο με τον οποίο ακούν».

Περισσότεροι τρόποι απόλαυσης καθηλωτικού ήχου

Καθώς το streaming, το gaming και η premium οικιακή ψυχαγωγία εξελίσσονται διαρκώς, οι καταναλωτές αναζητούν ηχητικές εμπειρίες που να ανταποκρίνονται στην εντυπωσιακή εικόνα που προσφέρουν οι σύγχρονες τηλεοράσεις. Για να διευρύνει αυτές τις δυνατότητες, η LG προσθέτει υποστήριξη DTS:X στο soundbar H7 του LG Sound Suite, προσφέροντας στους λάτρεις του οικιακού κινηματογράφου περισσότερους τρόπους να απολαμβάνουν καθηλωτικό, πολυδιάστατο ήχο από συμβατό περιεχόμενο και συσκευές πηγής.

Η αναβάθμιση αυτή αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευση της LG να ακούει τους πελάτες της και να επεκτείνει τις δυνατότητες του LG Sound Suite, ανταποκρινόμενη στα σχόλια των απαιτητικών φίλων του ήχου που ζητούν ευρύτερη συμβατότητα με τεχνολογίες καθηλωτικού ήχου.



Με την προσθήκη της υποστήριξης DTS:X, η LG θέτει τις βάσεις για ακόμη πιο καθηλωτικές ηχητικές εμπειρίες σε ολόκληρο το οικοσύστημα LG Sound Suite.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η LG αναπτύσσει επίσης το LG Media Connect Hub, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν αναπαραγωγή DTS:X από συμβατές εξωτερικές συσκευές πηγής και να διευρύνει περαιτέρω την πρόσβαση σε περιεχόμενο DTS:X. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μέσω των επίσημων καναλιών της εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία3



Διευρύνοντας την ευελιξία του Dolby Atmos FlexConnect

Η ευελιξία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του LG Sound Suite από την πρώτη στιγμή.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα home theater, τα οποία συχνά απαιτούν σταθερή διάταξη ηχείων και πολύπλοκη εγκατάσταση, το LG Sound Suite επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώσουν το σύστημα που λειτουργεί καλύτερα στον δικό τους χώρο. Η LG έχει επίσης διευρύνει τη συμβατότητα με διαφορετικά οικιακά περιβάλλοντα δικτύωσης, προσθέτοντας υποστήριξη για δίκτυα Wi-Fi στα 6 GHz και κανάλια 5 GHz DFS. Οι βελτιώσεις αυτές επιτρέπουν σε περισσότερους καταναλωτές να απολαμβάνουν στερεοφωνικές διαμορφώσεις και συστήματα με πολλαπλά ηχεία, διατηρώντας παράλληλα την απλότητα και την ευελιξία που χαρακτηρίζουν την εμπειρία LG Sound Suite.

Καθιστώντας την εγκατάσταση και τη συνδεσιμότητα πιο προσαρμόσιμες στις πραγματικές συνθήκες κάθε σπιτιού, η LG ενισχύει ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του συστήματος: τον καθηλωτικό ήχο που ενσωματώνεται φυσικά στον τρόπο ζωής των ανθρώπων.

Μεγαλύτερη ελευθερία για τη διαμόρφωση του συστήματος που επιθυμείτε

Η LG διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του συστήματος, υποστηρίζοντας τη σύνδεση δύο subwoofers W7 σε συμβατές διαμορφώσεις του LG Sound Suite. Παρόλο που η δυνατότητα αυτή έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία σε μεγαλύτερους χώρους ακρόασης, η σύνδεση των 2 subwoofers δεν αφορά μόνο την αυξημένη ηχητική ισχύ. Παρέχοντας περισσότερες επιλογές τοποθέτησης, η αναβάθμιση συμβάλλει στην ομοιόμορφη κατανομή των χαμηλών συχνοτήτων σε όλο τον χώρο, εξασφαλίζοντας πιο ισορροπημένη απόδοση των μπάσων σε διαφορετικές θέσεις ακρόασης.

Η λειτουργία αυτή ενισχύει περαιτέρω τον αρθρωτό σχεδιασμό του LG Sound Suite, επιτρέποντας στους χρήστες να ξεκινούν με μια διαμόρφωση που καλύπτει τις σημερινές τους ανάγκες και να επεκτείνουν το σύστημα με την πάροδο του χρόνου, καθώς εξελίσσονται οι προτιμήσεις τους στην ψυχαγωγία.

Ευρύτερη συμβατότητα με περιεχόμενο και οικοσυστήματα ψυχαγωγίας

Η LG διευρύνει τις δυνατότητες πρόσβασης σε περιεχόμενο μέσω της υποστήριξης Google Cast στο soundbar H7, προσφέροντας στους χρήστες περισσότερους τρόπους να μεταδίδουν μουσική, podcast και άλλο ψυχαγωγικό περιεχόμενο απευθείας στο σύστημα του LG Sound Suite.

Σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες Dolby Atmos, Dolby Atmos FlexConnect, Sound Follow και Room Calibration Pro, καθώς και με την αρθρωτή ασύρματη αρχιτεκτονική της LG, οι αναβαθμίσεις αυτές διευρύνουν περαιτέρω τις δυνατότητες του οικοσυστήματος LG Sound Suite, διατηρώντας παράλληλα την απλότητα που το έκανε να ξεχωρίζει από την πρώτη ημέρα.

Συνεχίζοντας το όραμα για ευέλικτο, καθηλωτικό ήχο

Ο ήχος εξακολουθεί να διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην οικιακή ψυχαγωγία, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν εμπειρίες που να ανταποκρίνονται στην ποιότητα των σύγχρονων premium τηλεοράσεων και πλατφορμών περιεχομένου. Από τη διευρυμένη συμβατότητα DTS:X και τις διαμορφώσεις με δύο subwoofer έως την ευρύτερη ασύρματη συνδεσιμότητα και την πρόσβαση σε περιεχόμενο, η LG συνεχίζει να ενισχύει την ευελιξία που χαρακτηρίζει την εμπειρία LG Sound Suite.

Προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερους τρόπους να απολαμβάνουν τα Dolby Atmos, Dolby Atmos FlexConnect και την καθηλωτική οικιακή ψυχαγωγία, το LG Sound Suite εξακολουθεί να εκπληρώνει την αρχική του υπόσχεση: απλό, ευέλικτο και καθηλωτικό ήχο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε σπιτιού.

Δεν διατίθεται ακόμη στην ελληνική αγορά. Οι λειτουργίες παρέχονται μέσω ενημερώσεων λογισμικού. Η διαθεσιμότητα, ο χρόνος διάθεσης και οι υποστηριζόμενες λειτουργίες —συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για Wi-Fi στα 6 GHz και για κανάλια DFS στα 5 GHz— ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, τη χώρα/περιοχή, τη συμβατότητα του δρομολογητή (router) και την έκδοση του λογισμικού. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων, οι λειτουργίες και ο χρόνος διάθεσής τους ενδέχεται να αλλάξουν.