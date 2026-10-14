Η JBL ανεβάζει την ένταση με τα νέα PartyBox Ultimate 2 & Pulse 6!

Δύο νέα λανσαρίσματα για όσους θέλουν πάρτι που ακούγεται, και φαίνεται! Το πολυαναμενόμενο JBL PartyBox Ultimate 2 έφτασε, και είναι το πιο ισχυρό Partybox ηχείο που έχει δημιουργήσει ποτέ η JBL, με 1.500W θρυλικού ήχου που γεμίζει έως και 4 γήπεδα μπάσκετ, και ενσωματωμένη οθόνη αφής για να έχεις απόλυτο έλεγχο. Το νέο και ανανεωμένο JBL Pulse 6 φέρνει πιο δυνατό ήχο και ακόμα πιο φωτεινό 360° lightshow σε ένα φορητό ηχείο Bluetooth, με φωτιζόμενη λαβή και έως 12 ώρες μπαταρία. Και τα δύο διαθέτουν τεχνολογία AI Sound Boost και συνδέονται με άλλα συμβατά ηχεία μέσω Auracast™, για να πολλαπλασιάσεις τον ήχο σου.

Partybox Ultimate 2

Όταν το πάρτι ανεβαίνει επίπεδο, το PartyBox Ultimate 2 είναι έτοιμο. Με 1.500W θρυλικού ήχου JBL, 36% περισσότερη ισχύ από την προηγούμενη γενιά, γεμίζει κάθε γωνιά, μέσα ή έξω. Η πλήρως αναβαθμισμένη αρχιτεκτονική ήχου συνδυάζει δύο επαγγελματικά PEN tweeter με κόρνες, τα ίδια με τα Professional συστήματα της JBL, δύο μεσαία μεγάφωνα 5 ιντσών και δύο woofer 10 ιντσών, για πιο βαθιά μπάσα, πιο πλούσιο ήχο και περισσότερη λεπτομέρεια. Η λειτουργία AI Sound Boost αναλύει τον ήχο σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μένει δυναμικός και χωρίς παραμόρφωση ακόμα και στο maximum.

Το νέο lightshow συνδυάζει δυναμικά εφέ κυματισμού, φωτισμό πολλών επιπέδων και προβολή στο πάτωμα. Διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη αφής για απόλυτο έλεγχο: ο διακόπτης έντασης λειτουργεί και ως touchscreen, για άμεση πρόσβαση σε μουσική, φωτισμό και βασικές ρυθμίσεις, ενώ σου δείχνει ποιο τραγούδι παίζει και ποιο lightshow είναι ενεργό. Θες karaoke; Σύνδεσε οποιοδήποτε μικρόφωνο, και το EasySing AI Vocal Removal μετατρέπει αυτόματα τα αγαπημένα σου τραγούδια σε karaoke-ready, αφαιρώντας τα λόγια! Μεγαλύτεροι, πιο ανθεκτικοί τροχοί και εργονομική λαβή το κάνουν εύκολο να το πάρεις μαζί σου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ο θρυλικός ήχος της JBL που γίνεται ακόμα πιο δυναμικός με το AI Sound Boost 1.500W θρυλικός ήχος JBL με δύο PEN tweeter με κόρνες, δύο μεσαία μεγάφωνα 5″, δύο woofer 10″ και δύο bass ports

AI Sound Boost για σχεδόν μηδενική παραμόρφωση

Ανανεωμένο lightshow με φωτισμό πολλών επιπέδων και προβολή στο πάτωμα

Πάνελ με οθόνη αφής, ενσωματωμένο EasySing AI Vocal Removal και party games

Οπτική είσοδος για karaoke από την τηλεόραση, είσοδος XLR για εξοπλισμό DJ και αναπαραγωγή χωρίς απώλειες μέσω USB-C

Συνδεσιμότητα με Wi-Fi 6, Bluetooth LE Audio, Auracast™, AirPlay 2, Google Cast™, Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect και Qobuz Connect

Πλήρης έλεγχος φωτισμού και ρυθμίσεων με την εφαρμογή JBL One

Μεγαλύτεροι τροχοί και εργονομική, ανθεκτική λαβή

Προστασία από πιτσιλιές IPX4

Συμβατό με τα μικρόφωνα JBL EasySing

Κατασκευασμένο με ανακυκλωμένα υλικά

Pulse 6

Το νέο Pulse 6 έρχεται να αντικαταστήσει το προηγούμενο μοντέλο, με αναβαθμισμένο ήχο και ανανεωμένο design! Ο θρυλικός ήχος JBL, ενισχυμένος με AI Sound Boost, και ο αναβαθμισμένος σχεδιασμός δίνουν πιο φυσικό, ισορροπημένο ήχο με πιο βαθιά μπάσα, σε μια εμπειρία 360°. Το 360° lightshow έρχεται με νέα χορογραφημένα εφέ και ambient λειτουργίες, ενώ η νέα μεταλλική φωτιζόμενη λαβή έχει το δικό της ενσωματωμένο lightshow και κάνει το ηχείο πιο εύκολο να το πάρεις μαζί σου.

Θες να χαλαρώσεις στο τέλος της μέρας; Το Sunset Mode χαμηλώνει σταδιακά τον φωτισμό σε χρόνο που επιλέγεις μέσα από την εφαρμογή JBL One. Με ένα διπλό άγγιγμα ενεργοποιείς τη νέα λειτουργία Bedside Lamp για ζεστό, απαλό φως. Κι όταν θες ακόμα πιο δυνατό, το Auracast™ το συνδέει με άλλα συμβατά ηχεία, ενώ ήχος και lightshow συγχρονίζονται με άλλα Pulse 6, συμβατά PartyBox και τα JBL PartyLights. Με έως 12 ώρες μπαταρία και προστασία IP68 από νερό και σκόνη, είναι έτοιμο για κάθε έξοδο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Θρυλικός ήχος JBL με AI Sound Boost

360° lightshow με ενσωματωμένη φωτιζόμενη λαβή

16 lightshow themes: 10 ambient (Universe, Firefly, Sea, Campfire, Aurora, Blossom, Cheers, Storm, Sky, Hover) και 6 party (Neon, Loop, Bounce, Trim, Switch, Freeze)

Σύνδεση πολλαπλών ηχείων και stereo pairing με Auracast™

Συγχρονισμός ήχου και φωτισμού με συμβατά JBL PartyBox και το JBL PartyLight Stick

Bluetooth® 6.0, αναπαραγωγή χωρίς απώλειες μέσω USB-C και εύκολο karaoke με το JBL EasySing Mic Mini

Λειτουργία Bedside Lamp με διπλό άγγιγμα

Πλήρης εμπειρία με την εφαρμογή JBL One: lightshow themes, Sunset Mode, ήχοι ατμόσφαιρας, ρυθμίσεις EQ και άλλα

Έως 12 ώρες μπαταρία

Αδιάβροχο και ανθεκτικό στη σκόνη IP68

Κατασκευασμένο με ανακυκλωμένα υλικά, με 93% ανακυκλωμένο μέταλλο στη λαβή

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