Το Halloween γίνεται πιο spooky με τη συλλογή PLAYMOBIL

Μια κολοκύθα με ανατριχιαστικό χαμόγελο, μια μάγισσα που εμφανίζεται ξαφνικά και ένα φάντασμα που κανείς δεν ξέρει από πού ξεφύτρωσε. Κάπως έτσι μπορεί να ξεκινήσει μια ιστορία Halloween στο παιδικό δωμάτιο, χωρίς να χρειαστεί ούτε σκηνικό ούτε έτοιμο σενάριο. Το Halloween πλησιάζει και είναι η τέλεια αφορμή για να μπούμε σε creepy mood, με παιχνίδια που κάνουν τη φαντασία να… ανατριχιάζει! Αρκούν μερικές φιγούρες και η φαντασία των παιδιών για να πάρει το παιχνίδι τη δική του, απρόβλεπτη τροπή. Η PLAYMOBIL φέρνει το δικό της spooky κλίμα με μια συλλογή που συγκεντρώνει έξι χαρακτήρες με ξεχωριστή εμφάνιση: τον Mr Κολοκύθα, τον Χάρο με το δρεπάνι, τη Μάγισσα, το Φάντασμα, το Ζευγάρι Βαμπίρ και το Slime Monster. Είναι μια παρέα που μοιάζει έτοιμη για τις πιο αλλόκοτες συναντήσεις, είτε σε ένα στοιχειωμένο σπίτι είτε σε μια γιορτή όπου κανείς δεν ξέρει… το τέλος της ιστορίας!

Κάθε φιγούρα, μια καινούργια ιστορία

Το ωραίο είναι πως δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος να παίξει κανείς με τους χαρακτήρες. Ο Mr Κολοκύθας μπορεί να γίνει οικοδεσπότης ενός μυστηριώδους πάρτι, η Μάγισσα να αναλάβει μια δύσκολη αποστολή και το Slime Monster να αναστατώσει την παρέα. Το Φάντασμα μπορεί να κρύβεται στις σκιές ή να αποδειχθεί λιγότερο τρομακτικό απ’ όσο δείχνει. Τα παιδιά αποφασίζουν ποιος θα γίνει φίλος, ποιος θα προκαλέσει μπελάδες και πώς θα τελειώσει η περιπέτεια.

Οι φιγούρες μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους και να δώσουν κάθε φορά διαφορετική αφορμή για παιχνίδι. Μια ιστορία μπορεί να ξεκινήσει με μια αναμέτρηση και να καταλήξει σε μια απρόσμενη συμμαχία. Ή μπορεί να γίνει μια αστεία περιπέτεια, όπου οι πιο τρομακτικοί χαρακτήρες αποδεικνύονται τελικά οι πιο παιχνιδιάρηδες. Άλλωστε, το Halloween δεν χρειάζεται να είναι μόνο ανατριχιαστικό. Μπορεί να έχει αρκετή φαντασία αλλά και μπόλικο χιούμορ.

Μια μικρή spooky έκπληξη

Η συλλογή είναι επίσης μια τέλεια ιδέα για ένα μικρό δώρο ή μια Halloween έκπληξη για παιδιά που αγαπούν τις φιγούρες και τις ιστορίες με φανταστικούς ήρωες. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μία περιουσία για να μπεις στο κλίμα! Με τιμές που ξεκινούν από μόλις 5,99€, η συλλογή PLAYMOBIL Halloween είναι μια fun επιλογή για ένα μικρό δώρο, μια spooky έκπληξη ή μια νέα προσθήκη στη συλλογή κάθε μικρού ή μεγάλου λάτρη του μυστηρίου.

Τέλος, δεν χρειάζεται να περιμένεις τη βραδιά του Halloween για να ξεκινήσει η ιστορία. Διάλεξε τον χαρακτήρα που σου αρέσει περισσότερο, πρόσθεσε τους υπόλοιπους στην παρέα και άφησε την περιπέτεια να σε ταξιδέψει αυθόρμητα σε άγνωστα μονοπάτια. Είτε ψάχνεις μία πρωτότυπη ιδέα δώρου είτε θέλεις να δώσεις μία διαφορετική διάσταση στο παιχνίδι, οι Halloween φιγούρες της PLAYMOBIL συνδυάζουν φαντασία, χιούμορ και μία δόση spooky διάθεσης που κρατάει όλο τον χρόνο.

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