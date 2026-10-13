Τέλος τα social media για τα μικρότερα παιδιά: Τι θα ισχύει από το 2027 στην Ελλάδα

Το Instagram, το Facebook και το TikTok αποτελούν πλέον κομμάτι της καθημερινότητας πολλών παιδιών, ακόμη και από το δημοτικό. Αυτό, όμως, αναμένεται να αλλάξει σύντομα, καθώς η ελληνική κυβέρνηση προχωρά σε νέα νομοθετική ρύθμιση που βάζει ηλικιακούς περιορισμούς στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2013 ή αργότερα προβλέπεται να μην έχουν πρόσβαση στις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Η απόφαση εντάσσεται στην προσπάθεια να περιοριστούν οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι στο διαδίκτυο, από την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο μέχρι την πολύωρη παραμονή μπροστά στην οθόνη.

Τι αλλάζει για παιδιά και γονείς

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι οι γονείς δεν θα χρειάζεται να αναλάβουν μόνοι τους τον έλεγχο των λογαριασμών των παιδιών τους. Πλέον, οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα social media θα έχουν την υποχρέωση να διαπιστώνουν αν κάποιος χρήστης πληροί το απαραίτητο ηλικιακό όριο.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ένα παιδί που έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό θα μπορεί να χάσει την πρόσβαση σε αυτόν, εφόσον η πλατφόρμα διαπιστώσει ότι δεν έχει την απαιτούμενη ηλικία.

Για τον έλεγχο θα αξιοποιούνται ψηφιακά εργαλεία, όπως το Kids Wallet. Η διαδικασία θα επιτρέπει στις πλατφόρμες να γνωρίζουν αν ένας χρήστης βρίσκεται πάνω ή κάτω από το ηλικιακό όριο, χωρίς να χρειάζεται να λαμβάνουν την ημερομηνία γέννησής του.

Θα μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν άλλες εφαρμογές;

Ο περιορισμός δεν σημαίνει ότι τα παιδιά θα σταματήσουν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Θα εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες που χρειάζονται για το σχολείο, την επικοινωνία και άλλες καθημερινές δραστηριότητες.

Προς το παρόν, η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στο Instagram, το Facebook και το TikTok, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο κατάλογος θα παραμείνει ο ίδιος στο μέλλον.

Ένα ακόμη ζήτημα που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές είναι το πώς θα αντιμετωπιστούν οι προσπάθειες παράκαμψης των περιορισμών, για παράδειγμα μέσω VPN.

Πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου;

Η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει την έναρξη της κοινοβουλευτικής συζήτησης για τις 13 Οκτωβρίου 2026 και επιδιώκει την ψήφιση του νομοσχεδίου στις 22 Οκτωβρίου. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν από την πρώτη ημέρα του 2027.

Στην πράξη, πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα social media. Το ζητούμενο, βέβαια, δεν είναι μόνο να υπάρχει ένα ηλικιακό όριο, αλλά και να μπορούν οι πλατφόρμες να το εφαρμόσουν αποτελεσματικά.