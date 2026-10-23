Pitbull: “Η Τζένιφερ Λόπεζ με είχε ερεθίσει πάνω στη σκηνή”

Μια χορευτική κίνηση της Τζένιφερ Λόπεζ πάνω στη σκηνή έκανε τον Pitbull να χάσει για λίγο την ψυχραιμία του. Ο ράπερ θυμήθηκε την κοινή εμφάνισή τους στα American Music Awards του 2011 και αποκάλυψε πως η τραγουδίστρια τον εξέπληξε με μια κίνηση που δεν είχαν δοκιμάσει στις πρόβες.
Η στιγμή στο «On the Floor»
Η αποκάλυψη ήρθε κατά τη διάρκεια συζήτησης με ερωτήσεις και απαντήσεις στο Billboard Latin Music Week, στο Μαϊάμι. Ο Pitbull, γνωστός και ως «Mr. Worldwide», αναφέρθηκε στην εμφάνισή τους στα AMAs, όπου ερμήνευσαν μαζί το «On the Floor».
Την ώρα που τραγουδούσαν, η Λόπεζ γύρισε την πλάτη της προς τον ράπερ και άρχισε να χορεύει αισθησιακά, ακουμπώντας τους γοφούς της πάνω του. Όπως είπε ο ίδιος, η συγκεκριμένη κίνηση δεν ανήκε στη χορογραφία των προβών, γι’ αυτό και δεν την περίμενε.
Ο Pitbull παραδέχτηκε πως η απρόσμενη στιγμή τον έκανε να νιώσει έντονη διέγερση. Περίπου δεκαπέντε χρόνια μετά την εμφάνιση, μίλησε ανοιχτά για την αντίδρασή του, την οποία το TMZ περιέγραψε ως «excited».
Η αντίδραση του κοινού
Η εξομολόγηση έφερε ξανά στο προσκήνιο μια εμφάνιση που είχε ξεχωρίσει για την αισθησιακή χορογραφία της Λόπεζ. Σύμφωνα με το TMZ, αρκετοί σχολίασαν πως ο Pitbull δεν είχε λόγο να αισθάνεται αμηχανία για την αντίδρασή του.
Η έκπληξη, όπως την περιέγραψε ο ίδιος, δεν αφορούσε μόνο το κοινό που παρακολουθούσε τη σκηνή. Η χορευτική κίνηση της Λόπεζ αιφνιδίασε και τον παρτενέρ της, καθώς δεν είχε προηγηθεί στις πρόβες.
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