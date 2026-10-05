Αθηνά Οικονομάκου: “Δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην σύζυγό μου”

Η Αθηνά Οικονομάκου δεν συνηθίζει να ανοίγει εύκολα συζητήσεις γύρω από τις οικονομικές λεπτομέρειες της προσωπικής της ζωής. Αυτή τη φορά, όμως, θέλησε να απαντήσει ξεκάθαρα σε όσα ακούγονται κατά καιρούς για τη σχέση της με τους πρώην συντρόφους της και κυρίως για το πώς έχει διαμορφωθεί η καθημερινότητα με τον πρώην σύζυγό της, Φίλιππο Μιχόπουλο, μετά το διαζύγιό τους.

Μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν λαμβάνει διατροφή, ενώ εκείνη και ο πρώην σύζυγός της έχουν επιλέξει να μοιράζονται τις οικονομικές υποχρεώσεις που αφορούν τα δύο παιδιά τους.

«Δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ»

Η συζήτηση ξεκίνησε από την εικόνα που, όπως είπε, έχει σχηματιστεί γύρω από την ίδια. Η Αθηνά Οικονομάκου παραδέχτηκε ότι πολλές φορές επιλέγει να μη μιλά δημόσια, επειδή δεν θέλει ούτε να προκαλεί οίκτο ούτε να μπαίνει στη διαδικασία να αποδεικνύει τι συμβαίνει πραγματικά στη ζωή της.

Παρόλα αυτά, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι έχει καταφέρει να παραμένει οικονομικά ανεξάρτητη και ότι μετά το τέλος του γάμου της δεν μπήκε σε διαδικασία οικονομικής διεκδίκησης.

«Δεν θέλω να με λυπούνται, ούτε θέλω να το παίζω θύμα. Οπότε, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που πολύ εύκολα σηκώνει το δάχτυλο και κριτικάρει οτιδήποτε πεις, προτιμώ κάποια πράγματα να τα κρατάω και να τα προστατεύω για τον εαυτό μου. Είμαι τελείως ανεξάρτητη. Ο κόσμος νομίζει ότι εμένα με στήριζαν οι πρώην σύντροφοι όλη μου τη ζωή. Ότι μπορεί να βασιζόμουν στις πλάτες ανθρώπων και είναι τόσο άσχημο, γιατί αν ήξερε κανείς την πραγματικότητα, που την ξέρουν πολλοί άνθρωποι φυσικά, γελάνε. Γελάνε με αυτή την εντύπωση, αλλά τι να βγεις να πεις; Εγώ σκέψου ότι είμαι ένας άνθρωπος που χώρισα και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου, γιατί ο μόνος στόχος μου ήταν να είναι καλά τα παιδιά, οπότε δεν μπήκα σε καμία διαδικασία να ζητήσω τίποτα και να κάνω οποιαδήποτε οικονομική κουβέντα. Δεν με αφορά αυτό το κομμάτι. Καμία διατροφή δεν παίρνω εγώ, δεν έχουμε διατροφή, έχουμε συνεπιμέλεια. Είναι όλα τα έξοδα μοιρασμένα στη μέση. Το ένα σχολείο πληρώνω εγώ και το άλλο ο μπαμπάς».

Πώς έχουν οργανώσει τη συνεπιμέλεια

Για την Αθηνά Οικονομάκου, το οικονομικό κομμάτι δεν ήταν αυτό που ήθελε να καθορίσει τη σχέση τους μετά τον χωρισμό. Όπως περιέγραψε, πρώτη της σκέψη ήταν να διατηρηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στους δύο γονείς, ώστε οι όποιες διαφωνίες να μην περάσουν στα παιδιά.

Η ίδια υποστήριξε ότι μπορεί να συντηρήσει τη ζωή της χωρίς οικονομική βοήθεια και ότι τα έξοδα για τις δραστηριότητες και τις ανάγκες των παιδιών μοιράζονται μεταξύ των δύο γονέων.

«Στη συνεπιμέλεια μπορεί να έχεις και διατροφή από ό,τι γνωρίζω. Εμένα δεν με αφορούσε. Μπορώ να στηρίξω μόνη, ό,τι ζωή έκανα πριν, κάνω και τώρα χωρίς καμία διαφορά. Δεν είχα ποτέ ανάγκη κάποιον. Οι δραστηριότητες και τα έξοδα είναι όλα στη μέση. Δεν διεκδίκησα ποτέ η διατροφή, δεν ρώτησα ποτέ να μάθω. Για μένα προτεραιότητα έχουν τα παιδιά και αν αυτό το κομμάτι μπορεί να δημιουργήσει κάποιο θέμα στη σχέση των γονέων που μπορεί να περάσει και στα παιδιά, κοίταξα να αποφύγω οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κάποια σχέση εξάρτησης, που μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί με έναν τρόπο που να επηρεάσει τη σχέση μας με τα παιδιά και τη μεταξύ μας σχέση».

Η συμβουλή που θα έδινε σε κάθε γυναίκα

Από τη δική της εμπειρία, η Αθηνά Οικονομάκου πέρασε και σε ένα ευρύτερο θέμα που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό. Την ανάγκη μιας γυναίκας να έχει τη δική της δουλειά και να μην εξαρτά την οικονομική της ασφάλεια αποκλειστικά από έναν σύντροφο.

Η ηθοποιός συνέδεσε την οικονομική ανεξαρτησία με τη δυνατότητα να υπάρχουν πραγματικές επιλογές μέσα σε μια σχέση. Όταν κάποιος μπορεί να σταθεί μόνος του, όπως είπε ουσιαστικά, έχει μεγαλύτερη ελευθερία να βάλει όρια ή να φύγει όταν μια κατάσταση πάψει να του ταιριάζει.

«Είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες να ξέρουν ότι ακόμα και αν βρουν έναν σύντροφο που είναι καταπληκτικό πλάσμα και τους τα παρέχει όλα, για μένα μην αφήσει καμία ποτέ τη δουλειά της. Ποτέ μην φτάσει στο σημείο να έχει ανάγκη από κανέναν. Όταν στέκεσαι στα πόδια σου, έχεις και τη δύναμη να πεις “αυτό δεν μου αρέσει, το αλλάζω”. Όταν υπάρχουν εξαρτημένες σχέσεις, αλλάζει η σχέση και γίνεται σχέση εξουσίας και παίζονται άλλα παιχνίδια».

Η κοινή ζωή που έκλεισε και η νέα πραγματικότητα

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Φίλιππος Μιχόπουλος ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους τον Απρίλιο του 2024, έπειτα από δέκα χρόνια κοινής πορείας και επτά χρόνια γάμου. Απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τον Μάξιμο, που γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2018, και τη Σιέννα, που ήρθε στη ζωή τον Ιούνιο του 2021.

Σήμερα έχουν προχωρήσει και οι δύο στην προσωπική τους ζωή. Η Αθηνά Οικονομάκου παντρεύτηκε τον Μάιο τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάνα, ενώ ο Φίλιππος Μιχόπουλος βρίσκεται σε σχέση με την Κωνσταντίνα Ευριπίδου.