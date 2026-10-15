Τραγανό ρύζι μπασμάτι με σαφράν

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Αυτό το αρωματικό πιάτο έχει αφράτο ρύζι και μια χρυσαφένια, τραγανή κρούστα στη βάση. Το μυστικό είναι να ξεπλύνουμε καλά το μπασμάτι και να του δώσουμε χρόνο να ψηθεί σε χαμηλή φωτιά.
Υλικά
- 400 γρ. ρύζι μπασμάτι
- Μια μεγάλη πρέζα σαφράν
- 75 γρ. στραγγιστό γιαούρτι ελληνικού τύπου
- 100 γρ. βούτυρο, λιωμένο
- 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
- Θαλασσινό αλάτι
Εκτέλεση
- Βάζουμε το ρύζι σε ένα μπολ και το καλύπτουμε με κρύο νερό. Το ανακατεύουμε απαλά, μέχρι το νερό να θολώσει, και το στραγγίζουμε. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία αρκετές φορές, μέχρι το νερό να βγαίνει σχεδόν διάφανο. Στη συνέχεια, το καλύπτουμε με φρέσκο νερό και το αφήνουμε να μουλιάσει για 30 λεπτά.
- Γεμίζουμε μια μεγάλη κατσαρόλα με άφθονο βραστό νερό, προσθέτουμε ένα γεμάτο κουταλάκι του γλυκού αλάτι και περιμένουμε να ξαναπάρει βράση. Ρίχνουμε το στραγγισμένο ρύζι και το βράζουμε για 5 λεπτά. Το στραγγίζουμε και το ξεπλένουμε με κρύο νερό.
- Παράλληλα, κοπανίζουμε το σαφράν με μια γενναιόδωρη πρέζα θαλασσινό αλάτι σε γουδί. Προσθέτουμε 2 κουταλιές της σούπας φρεσκοβρασμένο νερό και το αφήνουμε για 10 λεπτά.
- Βάζουμε το γιαούρτι σε ένα μπολ και προσθέτουμε 1 κουταλιά της σούπας από το νερό με το σαφράν. Ρίχνουμε 300 γρ. από το μισοβρασμένο ρύζι και ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε και 2 κουταλιές της σούπας λιωμένο βούτυρο.
- Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι με καπάκι ή σε μια ρηχή κατσαρόλα, ιδανικά διαμέτρου 25 έως 28 εκατοστών. Απλώνουμε ομοιόμορφα στον πάτο το ρύζι με το γιαούρτι και το πιέζουμε ελαφρά. Ανακατεύουμε το υπόλοιπο ρύζι με 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και το απλώνουμε από πάνω. Με τη λαβή μιας ξύλινης κουτάλας ανοίγουμε μερικές τρύπες στο ρύζι, ώστε να διαφεύγει ο ατμός και να γίνει τραγανή η κάτω στρώση.
- Ανακατεύουμε το υπόλοιπο νερό με σαφράν με το λιωμένο βούτυρο και το περιχύνουμε στο ρύζι. Αφήνουμε λίγο από το μείγμα να περάσει και μέσα στις τρύπες.
- Τυλίγουμε το καπάκι με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας και σκεπάζουμε το τηγάνι. Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια χαμηλώνουμε πολύ τη φωτιά, για να σχηματιστεί η κρούστα. Αν χρησιμοποιούμε εστία υγραερίου, μετακινούμε το τηγάνι κάθε λίγα λεπτά, ώστε να ψηθεί ομοιόμορφα και να μην καεί στο κέντρο.
- Μετά από περίπου 25 λεπτά, ελέγχουμε την κρούστα. Ανασηκώνουμε προσεκτικά την άκρη του ρυζιού με μια σπάτουλα. Αν έχει αρχίσει να γίνεται τραγανή και να ροδίζει, είναι σχεδόν έτοιμη. Το ψήσιμο μπορεί να χρειαστεί έως και 40 λεπτά.
- Αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά και το αφήνουμε για 5 λεπτά με το καπάκι και την πετσέτα στη θέση τους.
- Περνάμε προσεκτικά μια σπάτουλα γύρω από τις άκρες, για να ελέγξουμε αν η κρούστα ξεκολλάει. Όταν βεβαιωθούμε ότι μπορεί να αναποδογυρίσει χωρίς να σπάσει, γυρίζουμε το τηγάνι πάνω σε μια μεγάλη πιατέλα. Αν η κρούστα δεν βγει ολόκληρη, τη μεταφέρουμε σε κομμάτια και τα τοποθετούμε πάνω στο ρύζι.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;