Τι χρειάζονται τα φυτά σου τον Οκτώβριο για να υποδεχθούν σωστά τον χειμώνα

Ο Οκτώβριος είναι ένας από τους πιο ευχάριστους μήνες για να ασχοληθείς με τα φυτά σου. Η έντονη ζέστη του καλοκαιριού υποχωρεί, οι θερμοκρασίες γίνονται πιο ήπιες και οι πρώτες βροχές αρχίζουν σταδιακά να αλλάζουν τις ανάγκες του κήπου και της βεράντας. Παράλληλα, είναι η κατάλληλη περίοδος για να προετοιμάσεις τα φυτά σου για τον χειμώνα, αλλά και να κάνεις νέες φυτεύσεις.

Μείωσε σταδιακά το πότισμα

Με τη θερμοκρασία να πέφτει, τα φυτά δεν χρειάζονται πλέον την ίδια ποσότητα νερού που χρειάζονταν το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι το καθημερινό πότισμα μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να περιοριστεί.

Το σημαντικό είναι να ελέγχεις το χώμα και να παρατηρείς το ίδιο το φυτό, καθώς οι ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με το είδος, τη θέση και τις καιρικές συνθήκες. Απόφυγε τόσο το υπερβολικό πότισμα όσο και το να αφήνεις το χώμα να στεγνώνει εντελώς. Αν χρησιμοποιείς αυτόματο πότισμα, είναι επίσης η στιγμή να αρχίσεις να μειώνεις σταδιακά τη διάρκειά του.

Ώρα για ένα μικρό καθάρισμα

Ο Οκτώβριος είναι κατάλληλος για ένα ελαφρύ κλάδεμα. Αφαίρεσε ξερά φύλλα και κλαδιά και έλεγξε προσεκτικά μήπως υπάρχουν σημεία του φυτού που έχουν προσβληθεί.

Ένα προσεκτικό κλάδεμα βοηθά το φυτό να ανανεωθεί και επιτρέπει καλύτερη κυκλοφορία του αέρα ανάμεσα στα κλαδιά του. Δεν χρειάζονται υπερβολές. Στόχος αυτή την εποχή είναι κυρίως το καθάρισμα και η φροντίδα του φυτού.

Δώσε στα φυτά την τροφή που χρειάζονται

Η φθινοπωρινή περίοδος είναι επίσης μια καλή ευκαιρία για λίπανση. Ένα κατάλληλο λίπασμα μπορεί να ενισχύσει τη βλάστηση και να προσφέρει στα φυτά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Μια πιο φυσική επιλογή είναι το compost, το οποίο μπορείς να δημιουργήσεις αξιοποιώντας οργανικά υλικά από τον κήπο και την κουζίνα. Ξερά φύλλα, ζιζάνια, μικρά κλαδιά από το κλάδεμα, φλούδες, τσόφλια αυγών και υπολείμματα καφέ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή φυσικού λιπάσματος με τη βοήθεια ενός κομποστοποιητή.

Τι μπορείς να φυτέψεις τον Οκτώβριο

Αν θέλεις περισσότερο χρώμα στον κήπο ή στο μπαλκόνι σου, τώρα είναι μια πολύ καλή στιγμή για νέες φυτεύσεις. Οι βολβοί που θα ανθίσουν προς το τέλος του χειμώνα ή την άνοιξη φυτεύονται αυτή την περίοδο, ενώ μπορείς επίσης να επιλέξεις εποχιακά φυτά.

Χρυσάνθεμα και κυκλάμινα είναι από τις χαρακτηριστικές επιλογές του φθινοπώρου. Παράλληλα, μπορείς να φυτέψεις καλλωπιστικούς θάμνους και να ανανεώσεις σημεία της βεράντας ή του κήπου που δείχνουν άδεια μετά το καλοκαίρι.

Φτιάξε έναν μικρό λαχανόκηπο στο μπαλκόνι

Δεν χρειάζεσαι απαραίτητα μεγάλο κήπο για να καλλιεργήσεις τα δικά σου λαχανικά. Ο Οκτώβριος προσφέρεται για χειμερινά λαχανικά που μπορούν να φυτευτούν ακόμη και σε γλάστρες, όπως μαρούλι, σπανάκι, μπρόκολο και κουνουπίδι.

Πριν ξεκινήσεις, καθάρισε καλά τις γλάστρες ή τα παρτέρια και εμπλούτισε το χώμα με βιολογικό λίπασμα ή compost. Παράλληλα, έλεγχε συχνά τα φυτά για σαλιγκάρια, κάμπιες ή άλλους ανεπιθύμητους επισκέπτες, ώστε να αντιμετωπίσεις εγκαίρως οποιοδήποτε πρόβλημα.

Αυτή είναι επίσης η εποχή που μπορείς να μαζέψεις τις τελευταίες πιπεριές και τα αγγουράκια του καλοκαιριού, αλλά και τις πρώτες ποσότητες από φθινοπωρινές καλλιέργειες, όπως ρόκα και σπανάκι. Αν έχεις καρποφόρα δέντρα ή φυτά, όπως ροδιά, μηλιά ή ακτινίδιο, ο Οκτώβριος φέρνει μαζί του και την περίοδο της συγκομιδής.

Μην αμελήσεις τα φυτά εσωτερικού χώρου

Οι αλλαγές της εποχής επηρεάζουν και τα φυτά μέσα στο σπίτι. Καθώς οι ώρες φυσικού φωτός μειώνονται, έλεγξε αν κάποια από αυτά χρειάζεται να μετακινηθεί πιο κοντά σε ένα φωτεινό παράθυρο.

Παράλληλα, προσάρμοσε το πότισμά τους στις νέες συνθήκες, καθάρισε τη σκόνη από τα φύλλα και αφαίρεσε όσα έχουν ξεραθεί ή ταλαιπωρηθεί. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και η θέση τους. Κράτησέ τα μακριά από κρύα ρεύματα, αλλά και από καλοριφέρ ή τζάκια, καθώς οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και ο πολύ ξηρός αέρας μπορούν να τα επιβαρύνουν.

Ο Οκτώβριος, λοιπόν, δεν σημαίνει ότι η κηπουρική μπαίνει σε παύση. Αντίθετα, είναι ο μήνας της προετοιμασίας. Με λίγο καθάρισμα, πιο προσεκτικό πότισμα και τις σωστές φυτεύσεις, ο κήπος, το μπαλκόνι και τα φυτά του σπιτιού μπορούν να περάσουν στον χειμώνα πιο δυνατά και περιποιημένα.