Ο ωκεανός σε καλεί! Η live-action ταινία «Βαϊάνα» της Disney έρχεται 21 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney+

Ετοιμαστείτε για μια περιπέτεια πέρα από τον ύφαλο του νησιού Μοτουνούι, μαζί με τη Βαϊάνα και τον Μάουι! Η live-action εκδοχή της αγαπημένης ταινίας της Disney, «Βαϊάνα», θα είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, αποκλειστικά στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com



Όλη η οικογένεια έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στον μαγευτικό κόσμο της «Βαϊάνα», μέσα από τη live-action περιπέτεια που ζωντανεύει την αγαπημένη ιστορία με έναν εντελώς νέο τρόπο, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακές εικόνες και χαρακτήρες που εμπνέουν. Ο Dwayne Johnson επιστρέφει στον ρόλο του ημίθεου, Μάουι, ενώ η Catherine Lagaʻaia πρωταγωνιστεί ως η θαρραλέα Βαϊάνα.

Με αφετηρία τη διαχρονική επιτυχία της πρωτότυπης ταινίας κινουμένων σχεδίων, η οποία αποτελεί την ταινία με τις περισσότερες ώρες θέασης όλων των εποχών στο Disney+, ξεπερνώντας το 1,5 δισεκατομμύριο ώρες streaming παγκοσμίως, η νέα live-action εκδοχή προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συναντήσουν ξανά τους αγαπημένους ήρωες, τη μουσική και το πνεύμα της ιστορίας, μέσα από ένα συναρπαστικό νέο ταξίδι!



Σύνοψη ταινίας

Στη live-action εκδοχή της αγαπημένης περιπέτειας «Βαϊάνα» της Disney, η Βαϊάνα (Catherine Lagaʻaia) ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και, για πρώτη φορά, ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της, του Μοτουνούι, μαζί με τον διαβόητο ημίθεο Μάουι (Dwayne Johnson) σε ένα αξέχαστο ταξίδι για να επαναφέρει την ευημερία στον λαό της.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές «Furious» του Hulu, «Paradise», «Tell Me Lies», τον 2o κύκλο της σειράς «Οι Ανταγωνιστές», την κορεάτικη σειρά «Perfect Crown» αλλά και ταινίες όπως «Toy Story 5» της Disney και της Pixar, «Star Wars: The Mandalorian & Grogu» της Lucasfilm και το ντοκιμαντέρ «Oasis: Don’t Look Back In Anger» του Hulu.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.