Ο Νέος Κύκλος Της Πρωτότυπης Σειράς «Όλα Επιτρέπονται» Κάνει Πρεμιέρα 4 Νοεμβρίου Αποκλειστικά Στο Disney+

Η πρωτότυπη σειρά του Hulu «Όλα Επιτρέπονται», από τον Ryan Murphy, επιστρέφει με νέο κύκλο. Ο δεύτερος κύκλος της σειράς κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στο Hulu, εντός του Disney+. Την ημέρα της πρεμιέρας θα είναι διαθέσιμα τρία επεισόδια, ενώ νέα επεισόδια θα γίνονται διαθέσιμα κάθε Τετάρτη. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Οι δικηγόροι της «Grant, Ronson & Greene» επιστρέφουν για έναν ακόμη κύκλο γεμάτο σκάνδαλα, μυστικά και γόβες στιλέτο. Καθώς δημιουργούνται νέες συμμαχίες, οι φιλίες δοκιμάζονται και μια συγκλονιστική αποκάλυψη απειλεί την ύπαρξη της ίδιας της εταιρείας.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka και Cauã Reymond, μαζί με τις Sarah Paulson και Glenn Close.

Το «Όλα Επιτρέπονται» είναι μια παραγωγή της 20th Television, σε συνεργασία με τη Ryan Murphy Television, με executive producers τους Ryan Murphy, Kim Kardashian, Kris Jenner, Nina Jacobson, Brad Simpson, Joe Baken, Nissa Diederich, Scott Robertson, Eric Kovtun, Anthony Hemingway, Louise Shore, Tanase Popa, Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor και Lyn Greene.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές «Furious» του Hulu, «Paradise», «Tell Me Lies», τον 2ο κύκλο της σειράς «Οι Ανταγωνιστές», την κορεάτικη σειρά «Perfect Crown» αλλά και ταινίες όπως «Toy Story 5» της Disney και της Pixar, «Star Wars: The Mandalorian & Grogu» της Lucasfilm και το ντοκιμαντέρ «Oasis: Don‘t Look Back In Anger» του Hulu.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.