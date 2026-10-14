Η πρωτότυπη δραματική σειρά «Paradise» έρχεται απόψε στο FX

Η πρωτότυπη, δραματική σειρά του Dan Fogelman, «Paradise», με πρωταγωνιστές τους Sterling K. Brown, James Marsden και Julianne Nicholson, έρχεται από σήμερα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου στις 21.50 στο FX. Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Τετάρτη στις 21.50. Το FX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω MagentaTV, Nova, Vodafone TV. Η σειρά είναι επίσης διαθέσιμη στο Disney+.

Η πρωτότυπη σειρά «Paradise» διαδραματίζεται σε μια ήσυχη κοινότητα, στην οποία κατοικούν κάποιες από τις πιο επιφανείς προσωπικότητες του κόσμου. Η γαλήνη της κοινότητας διαταράσσεται από έναν συγκλονιστικό φόνο, ο οποίος οδηγεί σε μια έρευνα υψηλού κινδύνου. Η σειρά ακολουθεί τον πράκτορα Ξαβιέ Κόλινς (Sterling K. Brown), καθώς αναλαμβάνει να εξιχνιάσει την υπόθεση δολοφονίας.

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Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin και Percy Daggs IV. Οι Dan Fogelman, Sterling K. Brown, John Requa, Glenn Ficarra, John Hoberg, Jess Rosenthal και Steve Beers είναι executive producers. Η σειρά είναι μια παραγωγή της 20th Television.

Πρεμιέρα νέας σειράς «PARADISE»

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 21.50 στο FX