Ζώδια: Ημερήσιες Προβλέψεις 26/10/2026

Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα! Καλή εβδομάδα! Η μέρα φέρνει Πανσέληνο στον Ταύρο, με τον Ήλιο απέναντί της στον Σκορπιό. Η μέρα φωτίζει θέματα ασφάλειας, χρημάτων και σχέσεων, γι’ αυτό αξίζει να δώσεις χρόνο στα συναισθήματά σου πριν πάρεις σημαντικές αποφάσεις.

Κριός

Ένα οικονομικό ζήτημα μπορεί να σε απασχολήσει περισσότερο από όσο περίμενες. Απόφυγε τις παρορμητικές κινήσεις και δες τι χρειάζεσαι πραγματικά. Στις σχέσεις, προσπάθησε να εκφράσεις όσα νιώθεις χωρίς να πιέσεις για άμεσες απαντήσεις.

Ταύρος

Η Πανσέληνος στο ζώδιό σου σε κάνει να βλέπεις πιο καθαρά τι θέλεις και τι δεν σε εξυπηρετεί πια. Μια σχέση ή συνεργασία μπορεί να ζητήσει ειλικρινή συζήτηση. Φρόντισε να βάλεις τις ανάγκες σου στο τραπέζι χωρίς ενοχές.

Δίδυμοι

Η μέρα σε καλεί να χαμηλώσεις ρυθμούς και να φροντίσεις λίγο περισσότερο τον εαυτό σου. Μια εκκρεμότητα στη δουλειά μπορεί να ξεκαθαρίσει, αρκεί να μην προσπαθήσεις να τα λύσεις όλα μαζί. Άφησε χώρο για ξεκούραση και ησυχία.

Καρκίνος

Μια φιλική σχέση ή ένα ομαδικό σχέδιο μπορεί να περάσει σε πιο ξεκάθαρη φάση. Θα καταλάβεις καλύτερα ποια άτομα σε στηρίζουν ουσιαστικά. Στα αισθηματικά, μια αυθόρμητη στιγμή μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση.

Λέων

Η προσοχή σου στρέφεται σε έναν επαγγελματικό στόχο ή σε μια ευθύνη που δεν παίρνει άλλη αναβολή. Προσπάθησε να μην αφήσεις την πίεση να επηρεάσει τον τρόπο που μιλάς στους άλλους. Μια ψύχραιμη στάση θα σε βοηθήσει να κρατήσεις τον έλεγχο.

Παρθένος

Μια νέα ιδέα ή μια συζήτηση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις ένα σχέδιό σου. Μην απορρίψεις κάτι μόνο επειδή απαιτεί αλλαγή στην καθημερινότητά σου. Στις σχέσεις, η ειλικρίνεια θα σε βοηθήσει να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ζυγός

Οικονομικά και συναισθηματικά θέματα μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο. Σκέψου τι αξίζει να κρατήσεις και τι χρειάζεται να αλλάξει, χωρίς να πάρεις αποφάσεις εν θερμώ. Μια ήρεμη συζήτηση μπορεί να αποκαταστήσει την ισορροπία σε μια σχέση.

Σκορπιός

Μια σχέση ή συνεργασία μπορεί να σου δείξει πιο καθαρά τι λειτουργεί και τι όχι. Άκουσε προσεκτικά την άλλη πλευρά, αλλά μην παραμερίσεις τις δικές σου ανάγκες. Η μέρα ευνοεί τις ξεκάθαρες κουβέντες, όχι τα παιχνίδια ελέγχου.

Τοξότης

Η καθημερινότητα μπορεί να γίνει απαιτητική και να χρειαστεί να τακτοποιήσεις πρακτικές υποχρεώσεις. Βάλε προτεραιότητες και μην αναλάβεις περισσότερα από όσα αντέχεις. Μια μικρή αλλαγή στη ρουτίνα σου θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα.

Αιγόκερως

Μια δημιουργική ιδέα, ένα χόμπι ή μια ευχάριστη γνωριμία μπορεί να σε ανανεώσει. Στα αισθηματικά, προσπάθησε να δείξεις το ενδιαφέρον σου χωρίς να περιμένεις την τέλεια στιγμή. Η χαρά βρίσκεται και στις απλές, αυθόρμητες επιλογές.

Υδροχόος

Ένα οικογενειακό θέμα ή μια υπόθεση του σπιτιού μπορεί να ζητήσει την προσοχή σου. Μην αποφύγεις μια συζήτηση που χρειάζεται να γίνει, αλλά διάλεξε ήρεμο τόνο. Σήμερα θα σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις τι σημαίνει πραγματική ασφάλεια για σένα.

Ιχθύες

Μια σημαντική κουβέντα μπορεί να φέρει πληροφορίες που αλλάζουν την οπτική σου. Βεβαιώσου ότι έχεις καταλάβει σωστά πριν απαντήσεις ή δεσμευτείς. Μια επαφή με φίλη ή κοντινό πρόσωπο θα σου δώσει την υποστήριξη που χρειάζεσαι.

Άφησε τη μέρα να σου δείξει τι χρειάζεται σταθερότητα και τι χρειάζεται αλλαγή.