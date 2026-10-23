Ζώδια: Ημερήσιες Προβλέψεις 23/10/2026

Τα ζώδια για σήμερα Παρασκευούλα! Η ημέρα φέρνει αλλαγή διάθεσης, καθώς ο Ήλιος περνά στον Σκορπιό και η Σελήνη κινείται από τους Ιχθύες στον Κριό αργά το βράδυ. Η μέρα ευνοεί τις ουσιαστικές συζητήσεις, αρκεί να αφήσεις στην άκρη τις βιαστικές αντιδράσεις.

Κριός

Η μέρα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά τι θέλεις από μια προσωπική σχέση. Μην πιέσεις μια συζήτηση να καταλήξει αμέσως σε απάντηση. Αργά το βράδυ, η διάθεσή σου ανεβαίνει και νιώθεις έτοιμη να πάρεις πρωτοβουλίες.

Ταύρος

Μια συνεργασία ή μια συζήτηση με κοντινό σου πρόσωπο μπορεί να ζητήσει ειλικρίνεια και ευελιξία. Άκουσε προσεκτικά πριν αποφασίσεις πώς θα κινηθείς. Στα αισθηματικά, μια μικρή κίνηση φροντίδας μπορεί να έχει μεγάλη σημασία.

Δίδυμοι

Οι υποχρεώσεις της ημέρας χρειάζονται οργάνωση, ειδικά αν έχουν συσσωρευτεί μικρές εκκρεμότητες. Μην προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα. Μια πιο προσωπική συζήτηση αργότερα μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα τι χρειάζεσαι.

Καρκίνος

Η δημιουργική σου πλευρά παίρνει τα πάνω της και μπορείς να χαρείς μια ευχάριστη επαφή ή μια μικρή απόδραση από τη ρουτίνα. Στον έρωτα, άφησε χώρο για συναίσθημα χωρίς να βγάζεις πρόωρα συμπεράσματα. Το βράδυ ίσως θελήσεις να εκφράσεις πιο άμεσα μια επιθυμία σου.

Λέων

Ένα οικογενειακό θέμα ή μια υπόθεση του σπιτιού μπορεί να χρειαστεί την προσοχή σου. Κράτησε χαμηλούς τόνους, ακόμη κι αν κάποια διαφωνία σε αγγίζει προσωπικά. Μια ήρεμη συζήτηση θα βοηθήσει περισσότερο από την προσπάθεια να επιβληθείς.

Παρθένος

Η επικοινωνία είναι έντονη και μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση ή νέα πληροφορία. Πριν πάρεις θέση, βεβαιώσου ότι έχεις ακούσει όλες τις πλευρές. Αργά το βράδυ, απόφυγε να απαντήσεις απότομα σε κάτι που σε αιφνιδιάζει.

Ζυγός

Σήμερα μπορεί να σκεφτείς πιο σοβαρά τα οικονομικά σου ή μια αγορά που έχεις στο μυαλό σου. Μην αφήσεις την πίεση της στιγμής να σε οδηγήσει σε βιαστική απόφαση. Στις σχέσεις, ξεκαθάρισε τι περιμένεις χωρίς να περιμένεις από τους άλλους να το μαντέψουν.

Σκορπιός

Με τον Ήλιο πλέον στο ζώδιό σου, ξεκινά μια περίοδος μεγαλύτερης αυτοπεποίθησης και προσωπικής ανανέωσης. Σήμερα, όμως, προτίμησε να παρατηρήσεις πριν κινηθείς και να δώσεις χρόνο στις σκέψεις σου. Μια ειλικρινής κουβέντα μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε αυτό που θέλεις.

Τοξότης

Η μέρα σε καλεί να χαμηλώσεις λίγο τους ρυθμούς και να ακούσεις την εσωτερική σου φωνή. Μην αναλάβεις υποχρεώσεις μόνο και μόνο επειδή δυσκολεύεσαι να πεις όχι. Το βράδυ μπορεί να νιώσεις μεγαλύτερη ανάγκη για δράση, αλλά κράτησε μέτρο.

Αιγόκερως

Μια φιλική επαφή ή μια ομαδική προσπάθεια μπορεί να σου δώσει έμπνευση. Πρόσεξε, όμως, να μη δημιουργηθούν παρεξηγήσεις γύρω από κοινά σχέδια. Στα προσωπικά, μια απλή και ξεκάθαρη κουβέντα θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πού βρίσκεσαι.

Υδροχόος

Η δουλειά ή ένας στόχος που έχεις θέσει μπορεί να απαιτήσει περισσότερη αποφασιστικότητα. Μην μπεις σε ανταγωνισμό για να αποδείξεις την αξία σου, γιατί η σταθερότητα θα μιλήσει από μόνη της. Αργότερα, μια αλλαγή στο πρόγραμμα μπορεί να σου δώσει ευκαιρία να ξεσκάσεις.

Ιχθύες

Η διαίσθησή σου είναι έντονη και μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις τι κρύβεται πίσω από μια συζήτηση. Μην αφήσεις, όμως, την ανησυχία να σε οδηγήσει σε υποθέσεις χωρίς βάση. Προς το τέλος της ημέρας, θα νιώσεις πιο έτοιμη να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις.

Κράτησε τις σημαντικές συζητήσεις καθαρές και άφησε τις αποφάσεις να έρθουν με τον δικό τους ρυθμό.