Ζώδια: Ημερήσιες Προβλέψεις 22/10/2026

Τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη! Η Σελήνη βρίσκεται στους Ιχθύες, ενώ οι όψεις της ημέρας ευνοούν την υπομονή και τη δημιουργική σκέψη, αλλά ζητούν προσοχή σε έντονες συζητήσεις και βιαστικά συμπεράσματα.

Κριός

Σήμερα ίσως θελήσεις να κάνεις ένα βήμα πίσω πριν απαντήσεις σε κάτι που σε ενοχλεί. Στη δουλειά, η επιμονή σου θα αποδώσει περισσότερο από τη βιασύνη. Το βράδυ κράτησε λίγο χρόνο για ξεκούραση και για όσα σε ηρεμούν.

Ταύρος

Μια φίλη ή συνεργάτιδα μπορεί να σου προτείνει κάτι ενδιαφέρον, όμως εξέτασε τις λεπτομέρειες πριν δεσμευτείς. Στις σχέσεις, προσπάθησε να μη μετατρέψεις μια διαφωνία σε αγώνα για το ποια έχει δίκιο. Μια ήρεμη κουβέντα μπορεί να ξεκαθαρίσει πολλά.

Δίδυμοι

Μπορεί να έχεις αρκετές υποχρεώσεις και να χρειαστεί να βάλεις προτεραιότητες. Στις επαγγελματικές συζητήσεις, έλεγξε τις πληροφορίες σου και μην υποσχεθείς περισσότερα από όσα μπορείς να κάνεις. Μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά σου θα σου δώσει την ανάσα που χρειάζεσαι.

Καρκίνος

Η διάθεσή σου γίνεται πιο δημιουργική και μπορεί να βρεις έναν όμορφο τρόπο να εκφράσεις όσα νιώθεις. Ένα φλερτ ή μια τρυφερή στιγμή ίσως σε χαροποιήσει, αρκεί να μην παρασυρθείς από προσδοκίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Άφησε χώρο για χαρά χωρίς να πιέσεις τις εξελίξεις.

Λέων

Ένα οικογενειακό ή προσωπικό ζήτημα μπορεί να χρειαστεί περισσότερη κατανόηση από τη συνηθισμένη. Απόφυγε να απαντήσεις πάνω στην ένταση, ειδικά αν νιώσεις πως δεν σε ακούν. Η υπομονή σου θα βοηθήσει μια συζήτηση να εξελιχθεί πιο ομαλά.

Παρθένος

Οι σχέσεις σου χρειάζονται καθαρή επικοινωνία και λίγη περισσότερη ευελιξία. Αν μια κουβέντα γίνει έντονη, κράτησε το θέμα συγκεκριμένο και μην επαναφέρεις παλιές διαφωνίες. Μια συνεργασία μπορεί να προχωρήσει, αρκεί να συμφωνηθούν ξεκάθαρα οι όροι.

Ζυγός

Η μέρα σε καλεί να κοιτάξεις προσεκτικά μια οικονομική ή πρακτική εκκρεμότητα. Μην πάρεις απόφαση μόνο και μόνο για να τελειώνεις γρήγορα με το θέμα. Στη δουλειά, η σταθερή προσπάθεια θα σε βοηθήσει να βρεις λύση.

Σκορπιός

Έχεις διάθεση να εκφραστείς και να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις, αλλά διάλεξε προσεκτικά τον τρόπο σου. Ένα προσωπικό θέμα μπορεί να σε αγγίξει πιο βαθιά απ’ όσο περίμενες. Μίλησε με ειλικρίνεια, χωρίς να αφήσεις την καχυποψία να οδηγήσει τη συζήτηση.

Τοξότης

Ίσως χρειαστεί να αποσυρθείς για λίγο από τον θόρυβο και να ακούσεις τι πραγματικά χρειάζεσαι. Μην πιέσεις τον εαυτό σου να πάρει άμεσα θέση σε ένα θέμα που ακόμη ξεκαθαρίζει. Μια ήρεμη βραδιά θα σε βοηθήσει να ανακτήσεις την ενέργειά σου.

Αιγόκερως

Μια συζήτηση με φίλη ή μέλος μιας ομάδας μπορεί να φέρει μια χρήσιμη ιδέα, αλλά χρειάζεται να ακούσετε η μία την άλλη. Απόφυγε τις απόλυτες κουβέντες και κράτησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός συμβιβασμού. Ένας στόχος σου μπορεί να προχωρήσει με μικρά, σταθερά βήματα.

Υδροχόος

Η επαγγελματική σου εικόνα ή μια ευθύνη μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο. Μην προσπαθήσεις να αποδείξεις την αξία σου μέσα από μια έντονη αντιπαράθεση. Με ψυχραιμία και συνέπεια μπορείς να κερδίσεις την εμπιστοσύνη που χρειάζεσαι.

Ιχθύες

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, μπορεί να είσαι πιο ευαίσθητη στα λόγια και στη διάθεση των άλλων. Δώσε χρόνο πριν βγάλεις συμπεράσματα και μην φορτωθείς ευθύνες που δεν σου αναλογούν. Μια δημιουργική δραστηριότητα ή μια ζεστή συνάντηση θα σου φτιάξει τη διάθεση.

Κράτησε την ψυχραιμία σου στις δύσκολες στιγμές και άφησε τις αποφάσεις να ωριμάσουν.