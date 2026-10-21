Ζώδια: Ημερήσιες Προβλέψεις 21/10/2026

Τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη! Η Σελήνη περνά από τον Υδροχόο στους Ιχθύες μέσα στη μέρα, φέρνοντας σταδιακά την προσοχή από την επικοινωνία και τις παρέες στα συναισθήματα και την ανάγκη για ηρεμία.

Κριός

Η μέρα ξεκινά με διάθεση για επαφές και νέες ιδέες, όμως αργότερα ίσως θελήσεις να χαμηλώσεις ρυθμούς. Μην πιέσεις τον εαυτό σου να λύσει τα πάντα αμέσως. Άκου τη διαίσθησή σου, ειδικά σε ένα προσωπικό θέμα.

Ταύρος

Μια συζήτηση με φίλη ή συνεργάτιδα μπορεί να σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά έναν στόχο σου. Στα οικονομικά, απόφυγε τις παρορμητικές αγορές και κράτησε το πρόγραμμά σου πρακτικό. Το βράδυ ευνοεί μια ήσυχη στιγμή με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι.

Δίδυμοι

Η δουλειά ή μια ευθύνη μπορεί να ζητήσει περισσότερη συγκέντρωση από όση υπολόγιζες. Μίλησε με σαφήνεια και μην αφήσεις μια μικρή ασυνεννοησία να μεγαλώσει. Αργότερα, μια φιλική κουβέντα θα σε βοηθήσει να ξεφύγεις από την ένταση.

Καρκίνος

Μια νέα ιδέα ή μια διαφορετική πρόταση μπορεί να σου κεντρίσει το ενδιαφέρον. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου να την εξετάσει πριν δεσμευτείς. Στις σχέσεις, η τρυφερότητα και η ειλικρίνεια θα σε βοηθήσουν να έρθεις πιο κοντά με ένα αγαπημένο πρόσωπο.

Λέων

Ένα οικονομικό ή πρακτικό ζήτημα μπορεί να χρειαστεί προσεκτικό χειρισμό. Απόφυγε τις αποφάσεις της στιγμής και ζήτησε διευκρινίσεις αν κάτι δεν είναι ξεκάθαρο. Στα προσωπικά, μια ουσιαστική συζήτηση μπορεί να φέρει μεγαλύτερη οικειότητα.

Παρθένος

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο προσκήνιο, γι’ αυτό προσπάθησε να ακούσεις χωρίς να βιαστείς να βγάλεις συμπέρασμα. Μια αλλαγή σχεδίων μπορεί τελικά να λειτουργήσει υπέρ σου. Αργότερα μέσα στη μέρα, φρόντισε να αφήσεις λίγο χώρο για ξεκούραση.

Ζυγός

Η καθημερινότητα μπορεί να γεμίσει με υποχρεώσεις, αλλά μια καλή οργάνωση θα σε βοηθήσει να ανταποκριθείς. Μην αναλάβεις περισσότερα μόνο και μόνο για να ευχαριστήσεις τους άλλους. Στα αισθηματικά, μια μικρή κίνηση ενδιαφέροντος θα πει περισσότερα από μια μεγάλη υπόσχεση.

Σκορπιός

Η δημιουργική σου διάθεση ανεβαίνει και μπορείς να βρεις έναν όμορφο τρόπο να εκφραστείς. Ένα φλερτ ή μια ευχάριστη επαφή ίσως σου φτιάξει τη μέρα. Μην αφήσεις, όμως, τον ενθουσιασμό να σε οδηγήσει σε βιαστικά συμπεράσματα.

Τοξότης

Ίσως νιώσεις την ανάγκη να ασχοληθείς με το σπίτι ή να μιλήσεις με ένα κοντινό σου πρόσωπο. Μια ήρεμη συζήτηση μπορεί να λύσει μια εκκρεμότητα που σε απασχολεί. Το βράδυ, απόφυγε να γεμίσεις το πρόγραμμά σου και κράτησε χρόνο για σένα.

Αιγόκερως

Η επικοινωνία σε βοηθά να προχωρήσεις μια συζήτηση ή να οργανώσεις καλύτερα ένα σχέδιο. Πρόσεξε μόνο τις λεπτομέρειες και μην υποθέσεις ότι όλες οι πλευρές έχουν καταλάβει το ίδιο πράγμα. Μια σύντομη έξοδος ή επικοινωνία με φίλη θα σου αλλάξει τη διάθεση.

Υδροχόος

Μέσα στη μέρα μπορεί να θελήσεις να απομακρυνθείς λίγο από τον θόρυβο και τις πολλές απαιτήσεις. Τα οικονομικά χρειάζονται ρεαλισμό, ειδικά αν σκέφτεσαι μια αγορά. Εμπιστεύσου την αξία σου και μην αφήσεις μια προσωρινή αμφιβολία να καθορίσει την απόφασή σου.

Ιχθύες

Καθώς η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου, μπορεί να νιώσεις πιο έντονα όσα συμβαίνουν γύρω σου. Δώσε προσοχή στις ανάγκες σου και βάλε όρια όπου χρειάζεται. Μια τρυφερή στιγμή ή μια ειλικρινής κουβέντα μπορεί να σε βοηθήσει να νιώσεις πιο κοντά σε ένα αγαπημένο πρόσωπο.

Προχώρησε με ευαισθησία, αλλά κράτησε χώρο και για όσα χρειάζεσαι εσύ.