Ζώδια: Ημερήσιες Προβλέψεις 08/10/2026

Τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη! Η Σελήνη στην Παρθένο στρέφει την προσοχή στις εκκρεμότητες και στις πρακτικές λύσεις. Το τετράγωνό της με τον Ουρανό μπορεί να φέρει αλλαγές στο πρόγραμμα, ενώ η σύνοδος Ερμή και ανάδρομης Αφροδίτης ευνοεί τις ειλικρινείς συζητήσεις.

Κριός

Μια ξαφνική αλλαγή μπορεί να σε αναγκάσει να αναπροσαρμόσεις το πρόγραμμά σου, αλλά θα βρεις γρήγορα λύση. Στη δουλειά, έλεγξε τις λεπτομέρειες πριν πάρεις θέση. Στα αισθηματικά, μια ήρεμη συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει μια παλιά παρεξήγηση.

Ταύρος

Μια δημιουργική ιδέα μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση και να σε βοηθήσει να δεις αλλιώς ένα θέμα. Πρόσεξε μόνο να μη δεσμευτείς σε περισσότερα απ’ όσα αντέχει το πρόγραμμά σου. Στα προσωπικά, δείξε τι νιώθεις με απλά και καθαρά λόγια.

Δίδυμοι

Κάτι στο σπίτι ή στην οικογένεια μπορεί να αλλάξει τελευταία στιγμή, γι’ αυτό κράτησε λίγη ευελιξία. Μια ειλικρινής συζήτηση θα σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα τι χρειάζεται ένα κοντινό σου πρόσωπο. Μην αφήσεις την ένταση να σε κάνει απότομη.

Καρκίνος

Οι συζητήσεις και οι μετακινήσεις της ημέρας μπορεί να φέρουν απρόοπτα, γι’ αυτό άφησε χρόνο ανάμεσα στις υποχρεώσεις σου. Ένα μήνυμα ή μια κουβέντα μπορεί να ξεκαθαρίσει κάτι που σε απασχολεί. Στη δουλειά, μείνε ανοιχτή σε μια διαφορετική πρόταση.

Λέων

Ένα οικονομικό θέμα χρειάζεται προσοχή, ιδιαίτερα αν προκύψει ξαφνική δαπάνη. Στη δουλειά, η ψυχραιμία σου θα σε βοηθήσει να αξιοποιήσεις μια απρόσμενη ευκαιρία. Στα αισθηματικά, πες καθαρά τι θέλεις χωρίς να περιμένεις από τους άλλους να το μαντέψουν.

Παρθένος

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει πιο παρατηρητική, αλλά μπορεί να σε οδηγήσει και σε υπερβολική ανάλυση. Αν αλλάξει ένα σχέδιο, προσπάθησε να προσαρμοστείς πριν εκνευριστείς. Μια συζήτηση για τη σχέση ή τη συνεργασία σου μπορεί να φέρει μεγαλύτερη κατανόηση.

Ζυγός

Ίσως χρειαστείς λίγο χρόνο μόνη σου για να σκεφτείς πριν πάρεις μια απόφαση. Μην βασιστείς σε υποθέσεις για το τι εννοεί ένα πρόσωπο, όταν μπορείς να το ρωτήσεις ευθέως. Η μέρα ευνοεί την τακτοποίηση μιας εκκρεμότητας που σου έχει γίνει βάρος.

Σκορπιός

Μια φίλη ή συνεργάτιδα μπορεί να σου μεταφέρει μια ιδέα που αξίζει να εξετάσεις. Στα αισθηματικά, μια ανοιχτή κουβέντα μπορεί να αποκαλύψει αν θέλετε πραγματικά τα ίδια πράγματα. Κράτησε χαμηλά τις προσδοκίες σου από ένα σχέδιο που ακόμη διαμορφώνεται.

Τοξότης

Μια ανατροπή στη δουλειά μπορεί αρχικά να σε αποσυντονίσει, όμως θα σου δείξει έναν νέο τρόπο να κινηθείς. Μην απαντήσεις παρορμητικά σε ένα σχόλιο που σε ενοχλεί. Στα προσωπικά, μίλησε με ειλικρίνεια για όσα χρειάζεσαι.

Αιγόκερως

Μια αλλαγή στα σχέδιά σου μπορεί να σε οδηγήσει σε μια ενδιαφέρουσα εμπειρία ή γνωριμία. Στη δουλειά, προσπάθησε να δεις τη μεγάλη εικόνα χωρίς να αγνοήσεις τις λεπτομέρειες. Μια συζήτηση με αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να φέρει περισσότερη οικειότητα.

Υδροχόος

Ένα οικονομικό ή οικογενειακό ζήτημα ίσως χρειαστεί διαφορετικό χειρισμό από αυτόν που είχες υπολογίσει. Κράτησε την ψυχραιμία σου και ζήτησε διευκρινίσεις πριν βγάλεις συμπέρασμα. Στα αισθηματικά, η ειλικρίνεια θα σε βοηθήσει να αποφύγεις τα μπερδέματα.

Ιχθύες

Μια συζήτηση με σύντροφο ή συνεργάτιδα μπορεί να πάρει απρόσμενη τροπή, γι’ αυτό άκουσε προσεκτικά πριν απαντήσεις. Μην αφήσεις μια προσωρινή ένταση να καθορίσει τη στάση σου. Μια πρακτική συμφωνία μπορεί να λύσει ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό.

Αν η μέρα αλλάξει τα σχέδιά σου, δες το ως αφορμή να δοκιμάσεις έναν διαφορετικό δρόμο.