Ζώδια: Ημερήσιες Προβλέψεις 05/10/2026

Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα! Η Σελήνη κινείται στον Λέοντα και δίνει ένταση στην ανάγκη για έκφραση, ενώ η αντίθεση Ήλιου και Κρόνου θυμίζει πως χρειάζονται υπομονή και ρεαλισμός. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό στρέφει την προσοχή σε συναισθήματα και σχέσεις που ζητούν μια δεύτερη ματιά.

Κριός

Σήμερα μπορείς να προχωρήσεις ένα σχέδιο που σε ενθουσιάζει, αρκεί να μην περιμένεις να γίνουν όλα αμέσως. Στα αισθηματικά, μια έντονη στιγμή θέλει ψυχραιμία και όχι βιαστικά συμπεράσματα. Κράτησε χρόνο και για κάτι που σε ευχαριστεί πραγματικά.

Ταύρος

Ένα θέμα στο σπίτι ή στην οικογένεια μπορεί να ζητήσει την προσοχή σου, όμως δεν χρειάζεται να αναλάβεις τα πάντα μόνη σου. Στη δουλειά, βάλε προτεραιότητες και άφησε τις λεπτομέρειες που μπορούν να περιμένουν. Μια ήρεμη συζήτηση θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις τι χρειάζεσαι.

Δίδυμοι

Οι επαφές και οι συζητήσεις της ημέρας μπορούν να σου ανοίξουν μια ενδιαφέρουσα προοπτική. Πριν απαντήσεις σε κάτι που σε αιφνιδιάζει, έλεγξε τις πληροφορίες και άκουσε όσα δεν λέγονται ξεκάθαρα. Ένα αυθόρμητο σχέδιο μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση.

Καρκίνος

Η μέρα σε καλεί να οργανώσεις καλύτερα τα οικονομικά ή τις υποχρεώσεις σου. Μην κάνεις μια αγορά μόνο και μόνο για να νιώσεις πρόσκαιρα καλύτερα. Στα προσωπικά, δείξε τι έχεις ανάγκη χωρίς να περιμένεις από τους άλλους να το μαντέψουν.

Λέων

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, έχεις μεγαλύτερη ανάγκη να εκφραστείς και να βρεθείς στο προσκήνιο. Πρόσεξε, όμως, να μη μετατρέψεις μια διαφωνία σε διαγωνισμό για το ποια θα έχει τον τελευταίο λόγο. Αν διοχετεύσεις την ενέργειά σου σε κάτι δημιουργικό, θα νιώσεις πιο δυνατή.

Παρθένος

Ίσως χρειαστείς λίγη ησυχία για να βάλεις σε τάξη σκέψεις και συναισθήματα. Στη δουλειά, μην πιέζεις τον εαυτό σου να λύσει κάθε εκκρεμότητα μέσα σε μία ημέρα. Ένα ξεκάθαρο όριο θα σε βοηθήσει περισσότερο από μια ακόμη υποχώρηση.

Ζυγός

Μια φίλη ή μια συνεργάτιδα μπορεί να σου δώσει μια χρήσιμη ιδέα, αλλά χρειάζεται να ξεχωρίσεις τον ενθουσιασμό από τα πραγματικά δεδομένα. Στα ερωτικά, παλιές αμφιβολίες ίσως επιστρέψουν και ζητήσουν μια ειλικρινή απάντηση. Μην υποσχεθείς περισσότερα απ’ όσα μπορείς να υποστηρίξεις.

Σκορπιός

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις μπορεί να σου φανούν πιο απαιτητικές, γι’ αυτό προχώρησε με σταθερά βήματα. Μια συζήτηση για χρήματα ή σχέσεις χρειάζεται καθαρή διατύπωση και όχι υπονοούμενα. Η μέρα ευνοεί την αναθεώρηση, όχι τις βιαστικές αποφάσεις.

Τοξότης

Μια νέα ιδέα ή μια διαφορετική οπτική μπορεί να σε βγάλει από τη ρουτίνα. Πρόσεξε μόνο να μη φορτώσεις το πρόγραμμά σου επειδή όλα μοιάζουν ενδιαφέροντα. Στα προσωπικά, λίγη περισσότερη συνέπεια θα δείξει όσα δεν χρειάζεται να εξηγήσεις με μεγάλα λόγια.

Αιγόκερως

Ένα κοινό οικονομικό ζήτημα ή μια υποχρέωση μπορεί να χρειαστεί πρακτική λύση. Αν μια συζήτηση γίνει φορτισμένη, πάρε χρόνο πριν απαντήσεις, ώστε να μην πεις κάτι που δεν εννοείς. Η επιμονή σου θα αποδώσει περισσότερο όταν συνοδεύεται από ευελιξία.

Υδροχόος

Οι σχέσεις σου βρίσκονται στο επίκεντρο και μπορεί να καταλάβεις καλύτερα τι περιμένεις από έναν άνθρωπο. Μην πιέσεις για άμεση απάντηση αν η άλλη πλευρά χρειάζεται χρόνο, αλλά μην παραμερίσεις και τις δικές σου ανάγκες. Μια ήρεμη, ευθεία κουβέντα μπορεί να αλλάξει το κλίμα.

Ιχθύες

Η καθημερινότητα θέλει πρόγραμμα, χωρίς όμως να γεμίσεις κάθε λεπτό με υποχρεώσεις. Ένα μικρό διάλειμμα θα σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά μια κατάσταση στη δουλειά ή στο σπίτι. Στα αισθηματικά, δείξε τρυφερότητα, αλλά κράτησε τις προσδοκίες σου ρεαλιστικές.

Κράτησε όσα σου ταιριάζουν και άφησε τη μέρα να εξελιχθεί χωρίς να απαιτείς να έχεις όλες τις απαντήσεις από το πρωί.