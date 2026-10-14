Network X 2026: Η TCL παρουσιάζει το 5G AI CPE X5 για μια βελτιωμένη οικιακή σύνδεση στο διαδίκτυο αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η TCL, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα των ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων, παρουσιάζει στο Network X 2026 το 5G AI CPE X5, τη ναυαρχίδα της στην κατηγορία των συσκευών 5G CPE. Η συσκευή ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης (Agentic AI), επιτρέποντας την αλληλεπίδραση μέσω φυσικής γλώσσας, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου και την έξυπνη διαχείριση της ποιότητας υπηρεσίας (QoS), με βάση τις ανάγκες κάθε εφαρμογής. Παράλληλα, διαθέτει δυνατότητες έγκαιρου εντοπισμού και αυτόματης αποκατάστασης προβλημάτων, καθώς και μια επεκτάσιμη πλατφόρμα υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει στην παροχή πιο αξιόπιστης και απρόσκοπτης σύνδεσης στο διαδίκτυο για τα νοικοκυριά, ενώ παράλληλα περιορίζει τον φόρτο εργασίας των παρόχων που σχετίζεται με τη λειτουργία και τη συντήρηση των δικτύων τους.

Το TCL 5G AI CPE X5 έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων που αναζητούν υψηλής ποιότητας ευρυζωνική σύνδεση, είτε πρόκειται για τηλεργασία και διαδικτυακά παιχνίδια είτε για τη σύνδεση έξυπνων οικιακών συσκευών. Πρόσφατα, η συσκευή διακρίθηκε με το τιμητικό βραβείο IFA Innovation Awards 2026.



Ένας AI Agent που κάνει πράξη τις ανάγκες του χρήστη

Χάρη στην ενιαία αρχιτεκτονική Agentic AI που ενσωματώνει, το TCL 5G AI CPE X5 μπορεί να κατανοεί τις ανάγκες του χρήστη και να συντονίζει διαδικασίες παρακολούθησης του δικτύου, λήψης αποφάσεων, εκτέλεσης ενεργειών και αποκατάστασης προβλημάτων. Έτσι, αντί να χρειάζεται να προσαρμόζει ο ίδιος κάθε ρύθμιση ξεχωριστά, ο χρήστης μπορεί απλώς να περιγράφει το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Για τις λειτουργίες που υποστηρίζονται, ο AI Agent μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους στο δίκτυο, να διαχειρίζεται την προτεραιότητα της κίνησης δεδομένων, να εναλλάσσει τρόπους λειτουργίας και να ελέγχει συμβατές συσκευές. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από το TCL 5G AI CPE X5 να βελτιστοποιήσει τη σύνδεση για μια συνεδρία gaming και η συσκευή να προσαρμόσει αυτόματα τις διαθέσιμες ρυθμίσεις, ανάλογα με τις συνθήκες του δικτύου.



Εξειδικευμένες λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης για τη δυναμική προσαρμογή των συνδέσεων 5G και Wi-Fi



Το TCL 5G AI CPE X5 αξιοποιεί εξειδικευμένες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση της σύνδεσης σε κάθε στάδιο, από τη λήψη του σήματος 5G έως την κάλυψη Wi-Fi στους εσωτερικούς χώρους.



Όσον αφορά τη σύνδεση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, η Τεχνητή Νοημοσύνη αναλύει την ποιότητα του σήματος και συμβάλλει στην επιλογή της καταλληλότερης διάταξης κεραιών για τη βελτίωση της λήψης. Η αρχιτεκτονική 8Rx συνδυάζει τέσσερις κατευθυντικές κεραίες C-band, με απολαβή έως 13 dBi, και τέσσερις πανκατευθυντικές κεραίες C-band. Σύμφωνα με εργαστηριακές δοκιμές, η συγκεκριμένη διάταξη επιτυγχάνει έως και 51% υψηλότερο ρυθμό λήψης δεδομένων σε σύγκριση με μια διάταξη 4Rx. Παράλληλα, το TCL 5G AI CPE X5 υποστηρίζει το πρότυπο 3GPP Release 18, προσφέροντας θεωρητική μέγιστη ταχύτητα λήψης δεδομένων έως 7,01 Gbps.



Στο Wi-Fi, η Τεχνητή Νοημοσύνη συμβάλλει στην επιλογή της καταλληλότερης διαδρομής μετάδοσης του σήματος, στον εντοπισμό συμφόρησης του δικτύου και στην προσαρμογή των καναλιών επικοινωνίας, εξασφαλίζοντας γρήγορη και σταθερή σύνδεση στους εσωτερικούς χώρους.



Προληπτική διαχείριση του δικτύου, από τον εντοπισμό έως την αυτόματη αποκατάσταση προβλημάτων



Το TCL 5G AI CPE X5 παρακολουθεί τη λειτουργία του Wi-Fi, του τοπικού δικτύου (LAN), της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και του συστήματος συνολικά, μέσα από μια ολοκληρωμένη διαδικασία που περιλαμβάνει τον εντοπισμό και τη διάγνωση προβλημάτων, την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, την επαλήθευση της αποτελεσματικότητάς τους και την καταγραφή των αποτελεσμάτων. Η συσκευή μπορεί να αντιμετωπίζει αυτόματα συγκεκριμένα προβλήματα, όπως περιπτώσεις συμφόρησης του δικτύου, δυσλειτουργίες επιμέρους μονάδων, υπερφόρτωση των πόρων του συστήματος και αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις.



Παράλληλα, οι αναφορές για την κατάσταση και την απόδοση του δικτύου παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους χρήστες όσο και στις ομάδες τεχνικής υποστήριξης. Όπου υποστηρίζεται η σχετική διασύνδεση, η διαχείριση μέσω cloud και τα συστήματα των παρόχων επιτρέπουν την αξιοποίηση των δεδομένων από τους τοπικούς διαγνωστικούς ελέγχους για την παροχή πρόσθετης τεχνικής υποστήριξης.



Εξυπνότερη διαχείριση της κίνησης δεδομένων, της κατανάλωσης ενέργειας και της πρόσβασης στο δίκτυο



Η λειτουργία έξυπνης διαχείρισης της ποιότητας υπηρεσίας (QoS) αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να αναγνωρίζει την κίνηση δεδομένων από υποστηριζόμενες εφαρμογές διαδικτυακών παιχνιδιών, streaming και βιντεοκλήσεων. Όταν πολλές εφαρμογές χρησιμοποιούν ταυτόχρονα την ίδια σύνδεση, η λειτουργία αυτή δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ροές δεδομένων που απαιτούν χαμηλή καθυστέρηση, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία τους.



Παράλληλα, η προσαρμοστική διαχείριση ενέργειας ρυθμίζει αυτόματα την κατανάλωση της συσκευής, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και την κίνηση δεδομένων των εφαρμογών. Η δυνατότητα αναγνώρισης των συνδεδεμένων συσκευών επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν άγνωστες συσκευές στο δίκτυό τους, ενώ η ανάλυση της κίνησης δεδομένων με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να εντοπίζει ορισμένα ασυνήθιστα μοτίβα πρόσβασης. Επιπλέον, οι λειτουργίες γονικού ελέγχου και οι ρυθμίσεις πρόσβασης επισκεπτών προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες διαχείρισης του οικιακού δικτύου.



Πέρα από τη συνδεσιμότητα: Ένα νέο κέντρο έξυπνης διαχείρισης του συνδεδεμένου σπιτιού, με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης



Η TCL παρουσιάζει το ευρύτερο όραμά της για το TCL 5G AI CPE X5, το οποίο φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα κεντρικό σύστημα έξυπνης διαχείρισης του συνδεδεμένου σπιτιού, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει την επεξεργασία δεδομένων απευθείας στη συσκευή, ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI OS) και ένα κεντρικό σύστημα οικιακής επεξεργασίας δεδομένων (Home Computing Center). Η σχεδιαζόμενη αρχιτεκτονική στοχεύει στην υποστήριξη του τοπικού συντονισμού πολλαπλών AI Agents και στην εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων από τον ίδιο τον χρήστη.



Παράλληλα, προβλέπεται η ενσωμάτωση βιβλιοθηκών μοντέλων και λειτουργιών Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και ενός ενιαίου περιβάλλοντος εκτέλεσης, με στόχο τη σταδιακή επέκταση των δυνατοτήτων του συστήματος και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και διάθεσης νέων εφαρμογών από προγραμματιστές. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα μπορούν να διερευνήσουν τη δημιουργία εξατομικευμένων βοηθών Τεχνητής Νοημοσύνης και πακέτων υπηρεσιών, με επιλεγμένες δυνατότητες να επεκτείνονται και σε συμβατές συσκευές αποθήκευσης δικτύου (NAS), κάμερες με Τεχνητή Νοημοσύνη και εξοπλισμό δικτύωσης mesh.



Πέρα από το TCL 5G AI CPE X5, η TCL παρουσιάζει επίσης το TCL LINKHUB HH516 5G FWA CPE, το οποίο διαθέτει πιστοποίηση prplWare, συσκευές CPE και δρομολογητές (routers) με τεχνολογία Wi-Fi 8, έξυπνα ρολόγια για παιδιά, καθώς και το TCL Tbot, έναν έξυπνο επιτραπέζιο βοηθό που έχει σχεδιαστεί για να εμπλουτίζει τις δυνατότητες χρήσης των παιδικών έξυπνων ρολογιών. Μέσα από το χαρτοφυλάκιο προϊόντων συνδεσιμότητάς της, η TCL διερευνά τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και των τεχνολογιών Wi-Fi νέας γενιάς, 5G και 5G-A, με στόχο να βοηθήσει τους παρόχους να αναπτύξουν υπηρεσίες συνδεσιμότητας που προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών και προσφέρουν μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση.