Πάτρικ Στιούαρτ: Πέθανε σε ηλικία 86 ετών!

Ο Πάτρικ Στιούαρτ, ο ηθοποιός που έδωσε στον κυβερνήτη Ζαν-Λικ Πικάρντ του «Star Trek» τη σοβαρότητα ενός σαιξπηρικού ήρωα και στον καθηγητή Χ των «X-Men» μια ήρεμη, επιβλητική παρουσία, πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Έφυγε από τη ζωή στις 28 Οκτωβρίου, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Την είδηση ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του, σημειώνοντας ότι ο ηθοποιός αντιμετώπισε τη νόσο Αλτσχάιμερ και άνοια με σωμάτια Lewy.

Ο Στιούαρτ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου 1940 στο Μίρφιλντ του Γιορκσάιρ. Η διαδρομή του κράτησε πάνω από έξι δεκαετίες και πέρασε από το θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Παρότι εκατομμύρια θεατές τον γνώρισαν μέσα από μεγάλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές επιτυχίες, εκείνος δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τη σκηνή.

Μια παιδική ηλικία που τον σημάδεψε

Μεγάλωσε σε οικογένεια της εργατικής τάξης. Η μητέρα του, Γκλάντις, εργαζόταν σε κλωστοϋφαντουργία, ενώ ο πατέρας του, Άλφρεντ, υπηρέτησε στον Βρετανικό Στρατό. Ο Στιούαρτ είχε μιλήσει ανοιχτά για την ενδοοικογενειακή βία που ασκούσε ο πατέρας του στη μητέρα του και για το πώς αυτή η εμπειρία τον επηρέασε.

Αργότερα αξιοποίησε τη δημόσια παρουσία του για να στηρίξει την ενημέρωση και τη δράση κατά της κακοποίησης των γυναικών. Μίλησε για όσα έζησε σε βίντεο της Διεθνούς Αμνηστίας και υποστήριξε υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Χάντερσφιλντ για μεταπτυχιακές σπουδές γύρω από την ενδοοικογενειακή βία.

Από τον Σαίξπηρ στο Star Trek

Η αγάπη του για την υποκριτική γεννήθηκε νωρίς. Η καθηγήτρια αγγλικών του, Σεσίλ Ντόρμαν, τον ενθάρρυνε να διαβάσει και να παίξει Σαίξπηρ. Στα 15 του εγκατέλειψε το σχολείο και εργάστηκε για ένα διάστημα σε τοπική εφημερίδα, γράφοντας και νεκρολογίες. Όταν χρειάστηκε να διαλέξει ανάμεσα στη δημοσιογραφία και το θέατρο, επέλεξε τη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή Bristol Old Vic Theatre School.

Το 1966 εντάχθηκε στη Royal Shakespeare Company, με την οποία συνεργάστηκε σε σημαντικές παραγωγές και ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Αργότερα έπαιξε στο Royal National Theatre, ενώ το 1971 έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ στην παραγωγή του Πίτερ Μπρουκ «A Midsummer Night’s Dream». Η σχέση του με τον Σαίξπηρ παρέμεινε σταθερή σε όλη την πορεία του.

Στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε σειρές όπως τα «Coronation Street», «I, Claudius» και «Tinker Tailor Soldier Spy». Στον κινηματογράφο συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στις ταινίες «Excalibur», «Dune» και «Lifeforce». Η διεθνής αναγνώριση, όμως, ήρθε το 1987, όταν ανέλαβε τον ρόλο του κυβερνήτη Ζαν-Λικ Πικάρντ στο «Star Trek: The Next Generation».

Για επτά σεζόν, από το 1987 έως το 1994, ο Στιούαρτ έδωσε στον Πικάρντ μια ξεχωριστή ταυτότητα. Επέστρεψε στον ρόλο σε τέσσερις κινηματογραφικές ταινίες της σειράς και, χρόνια αργότερα, στη σειρά «Star Trek: Picard», που έκανε πρεμιέρα το 2020. Η θεατρική του παιδεία διαμόρφωσε την ερμηνεία του και βοήθησε να γίνει ο Πικάρντ ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες του franchise.

Ο καθηγητής Χ και οι ρόλοι πέρα από την επιστημονική φαντασία

Ένα νέο κοινό τον γνώρισε ως καθηγητή Τσαρλς Ξαβιέ στις ταινίες «X-Men». Ο Στιούαρτ υποδύθηκε τον μέντορα των μεταλλαγμένων με μια ήρεμη δύναμη που ταίριαζε στον χαρακτήρα, αλλά και θύμιζε τον αυστηρό, στοχαστικό Πικάρντ.

Δεν περιορίστηκε στους δραματικούς ρόλους. Εμφανίστηκε σε κωμικές σειρές όπως τα «Frasier» και «Extras», ενώ δάνεισε τη φωνή του στον Έιβερι Μπούλοκ της animated σειράς «American Dad!». Συμμετείχε επίσης στα «Family Guy» και «The Simpsons» και απέσπασε τέσσερις υποψηφιότητες για Emmy, σύμφωνα με την Television Academy.

Patrick Stewart Dies: ‘Star Trek’, ‘X-Men’ Actor Was 86 https://t.co/hVHshmbnOe https://t.co/Y2jUqsDKwl — Deadline (@DEADLINE) October 29, 2026

Το θέατρο παρέμεινε βασικό κομμάτι της ζωής του. Στην παράσταση «A Christmas Carol» ερμήνευε μόνος του περισσότερους από 40 χαρακτήρες και κέρδισε το 1992 το Drama Desk Award για σόλο ερμηνεία. Έπαιξε επίσης σε έργα όπως «Η Τρικυμία», «Οθέλλος», «Μάκβεθ» και «Άμλετ». Το 2009 συμπρωταγωνίστησε με τον φίλο του Ίαν ΜακΚέλεν στο «Waiting for Godot».

Για την προσφορά του στο θέατρο και τον πολιτισμό, ο Στιούαρτ έλαβε σημαντικές διακρίσεις. Το 2001 έγινε αξιωματικός του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και το 2010 χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄.

Η οικογένεια και η παρακαταθήκη του

Ο Πάτρικ Στιούαρτ απέκτησε δύο παιδιά, τον Ντάνιελ και τη Σόφι, με την πρώτη σύζυγό του, τη Σίλα Φαλκόνερ. Παντρεύτηκε τη Σάνι Όζελ το 2013 και εκείνη στάθηκε στο πλευρό του μέχρι το τέλος της ζωής του.

Από τις σαιξπηρικές σκηνές της Βρετανίας μέχρι το διαστημόπλοιο Enterprise και το σύμπαν των «X-Men», ο Πάτρικ Στιούαρτ ένωσε την κλασική υποκριτική με την ποπ κουλτούρα. Άφησε πίσω του χαρακτήρες που θα συνεχίσουν να συστήνουν τη φωνή, την παρουσία και το ταλέντο του σε νέες γενιές θεατών.