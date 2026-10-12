Κλέλια Ανδριολάτου: Υποδέχτηκε τα 30 με αγαπημένους φίλους στο Πήλιο

Μια νέα δεκαετία στη ζωή της ξεκίνησε η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία έγινε 30 ετών σήμερα και αποφάσισε να γιορτάσει τα γενέθλιά της μακριά από την Αθήνα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα.

Η γνωστή ηθοποιός και μοντέλο επέλεξε το πανέμορφο Πήλιο για την ξεχωριστή αυτή περίσταση και συγκεκριμένα τις γραφικές Πινακάτες, όπου πέρασε όμορφες στιγμές με την παρέα της.

Το βίντεο από τα γενέθλιά της

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν από τα πρώτα λεπτά της ημέρας, με την Κλέλια Ανδριολάτου να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα χαρούμενο στιγμιότυπο από τα γενέθλιά της.

Στο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετη, να χοροπηδά από τη χαρά της μπροστά σε ένα γλυκό με δύο αναμμένα κεράκια. Την ίδια στιγμή, οι φίλοι της τραγουδούν μαζί της το «Χρόνια Πολλά» της Άννας Βίσση, δημιουργώντας μια όμορφη και γιορτινή ατμόσφαιρα.

«Τα 30 ξεκλειδώθηκαν», έγραψε χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή της, καλωσορίζοντας με ενθουσιασμό τη νέα δεκαετία της ζωής της.

Η τρυφερή αναφορά στους φίλους της

Η Κλέλια Ανδριολάτου δεν περιορίστηκε μόνο στο βίντεο των γενεθλίων της. Μέσα από ένα ακόμη Instagram story δημοσίευσε φωτογραφίες με την παρέα της, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά της αλλά και την αγάπη που εισπράττει από τους ανθρώπους γύρω της.

«Η δύναμη της αγάπης είναι εδώ τώρα», σημείωσε, δίνοντας μια πιο τρυφερή νότα στη γιορτή της.

Με χαμόγελα, μουσική και καλή παρέα, η ηθοποιός έκανε την αρχή για τα 30 της χρόνια, επιλέγοντας να περάσει αυτή τη σημαντική ημέρα με ανθρώπους που αγαπά.