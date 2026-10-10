Βουτυράτα ψωμάκια με μαρμελάδα

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Αφράτα στο εσωτερικό και χρυσαφένια εξωτερικά, αυτά τα βουτυράτα ψωμάκια γίνονται με ζύμη που διπλώνεται διαδοχικά με βούτυρο και λαρδί. Σερβίρονται ζεστά, με λίγο βούτυρο και μαρμελάδα.
Υλικά για 16 ψωμάκια
- 500 γρ. δυνατό αλεύρι για ψωμί, συν λίγο επιπλέον για τον πάγκο
- 1 φακελάκι ξηρή μαγιά, 7 γρ.
- 1 κ.σ. μαλακή καστανή ζάχαρη
- 1 κ.σ. νιφάδες θαλασσινού αλατιού
- 350 ml χλιαρό νερό, ίσως χρειαστεί λιγότερο
- Λίγο φυτικό λάδι για το μπολ και το ταψί
- 275 γρ. βούτυρο, συν επιπλέον για το σερβίρισμα
- 100 γρ. λαρδί
- Μαρμελάδα για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, τη μαγιά, τη ζάχαρη και το αλάτι.
- Κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο και προσθέτουμε σταδιακά το χλιαρό νερό, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα. Σταματάμε όταν η ζύμη αρχίσει να ενώνεται. Μπορεί να μη χρειαστεί όλη η ποσότητα του νερού.
- Μεταφέρουμε τη ζύμη σε ελαφρώς αλευρωμένο πάγκο και τη ζυμώνουμε για 8 έως 10 λεπτά, μέχρι να γίνει λεία και ελαστική.
- Λαδώνουμε ελαφρά ένα καθαρό μπολ και βάζουμε μέσα τη ζύμη. Τη σκεπάζουμε με λαδωμένη μεμβράνη και την αφήνουμε σε ζεστό σημείο για τουλάχιστον μία ώρα, μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.
- Στο μεταξύ, ανακατεύουμε σε άλλο μπολ το βούτυρο με το λαρδί μέχρι να ενωθούν καλά. Χωρίζουμε το μείγμα σε τέσσερις ίσες μερίδες.
- Όταν φουσκώσει η ζύμη, τη μεταφέρουμε ξανά στον αλευρωμένο πάγκο και τη ζυμώνουμε για 1 έως 2 λεπτά. Την ανοίγουμε σε παραλληλόγραμμο περίπου 40 x 20 εκ. και πάχους 1 εκ.
- Γυρίζουμε τη ζύμη ώστε η κοντή πλευρά να βρίσκεται μπροστά μας. Απλώνουμε τη μία μερίδα από το μείγμα βουτύρου και λαρδιού στα κάτω δύο τρίτα της επιφάνειας.
- Διπλώνουμε το ακάλυπτο τρίτο της ζύμης προς το κέντρο, πάνω από τη γέμιση. Έπειτα διπλώνουμε το άλλο άκρο από πάνω, ώστε να δημιουργηθούν τρεις στρώσεις. Ανοίγουμε ξανά τη ζύμη στο ίδιο μέγεθος και επαναλαμβάνουμε με την επόμενη μερίδα βουτύρου και λαρδιού.
- Κάνουμε την ίδια διαδικασία άλλες δύο φορές, μέχρι να χρησιμοποιήσουμε όλο το μείγμα. Συνολικά, ανοίγουμε και διπλώνουμε τη ζύμη τέσσερις φορές.
- Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Ανοίγουμε ξανά τη ζύμη σε παραλληλόγραμμο περίπου 40 x 20 εκ. και την κόβουμε σε 16 κομμάτια. Πλάθουμε κάθε κομμάτι σε στρογγυλό, επίπεδο ψωμάκι.
- Τοποθετούμε τα ψωμάκια σε ελαφρώς λαδωμένο ταψί, αφήνοντας κενό ανάμεσά τους. Τα αφήνουμε για 40 έως 45 λεπτά, μέχρι να διπλασιαστούν σε όγκο.
- Ψήνουμε για 15 έως 18 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα. Τα μεταφέρουμε σε σχάρα για να κρυώσουν ελαφρά.
Σερβίρουμε τα ψωμάκια ζεστά, με βούτυρο και μαρμελάδα.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;