Πορτοκαλένιο σαμπαγιόν με καραμελωμένη επιφάνεια

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Αυτό το ζεστό γλυκό συνδυάζει δροσερά κομμάτια πορτοκαλιού με αφράτη, κρεμώδη κρέμα σαμπαγιόν. Η ελαφρώς καραμελωμένη επιφάνεια δίνει την τελευταία φανταστική πινελιά.
Υλικά
- 3 μεγάλοι κρόκοι αυγών
- 2 κουταλιές της σούπας ψιλή ζάχαρη
- 2½ μέτρια πορτοκάλια: από το μισό παίρνουμε το ξύσμα και τον χυμό, ενώ τα υπόλοιπα 2 τα καθαρίζουμε και τα χωρίζουμε σε φέτες
Εκτέλεση
- Βάζουμε σε κατσαρολάκι νερό που μόλις έβρασε, μέχρι τη μέση, και το αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά. Τοποθετούμε από πάνω ένα πυρίμαχο μπολ, προσέχοντας να μην ακουμπά στον πάτο του κατσαρολιού.
- Ρίχνουμε στο μπολ τους κρόκους, τη ζάχαρη, το ξύσμα πορτοκαλιού και 1 κουταλιά της σούπας χυμό. Χτυπάμε με σύρμα για 8 έως 10 λεπτά, μέχρι το μείγμα να γίνει ανοιχτόχρωμο, πηχτό και αφράτο. Όταν σηκώσουμε το σύρμα, πρέπει να αφήνει στην επιφάνεια μια κορδέλα που να διατηρείται για λίγο.
- Απλώνουμε τις φέτες πορτοκαλιού στη βάση ενός ρηχού πυρίμαχου σκεύους.
- Απομακρύνουμε προσεκτικά το μπολ από το κατσαρολάκι και απλώνουμε την κρέμα πάνω από τα πορτοκάλια.
- Βάζουμε το σκεύος κοντά στο πολύ ζεστό γκριλ ή καραμελώνουμε την επιφάνεια με φλόγιστρο, μέχρι να ροδίσει ελαφρά σε ορισμένα σημεία. Σερβίρουμε το γλυκό ζεστό.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;