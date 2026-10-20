Κουνουπίδι ογκρατέν με σάλτσα τυριού

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Το κουνουπίδι ογκρατέν βράζει για λίγα λεπτά και ψήνεται στον φούρνο μέσα σε κρεμώδη σάλτσα τυριού. Το αποτέλεσμα είναι ένα ζεστό, χορταστικό πιάτο με χρυσαφένια επιφάνεια.
Υλικά
- 1 μεγάλο κουνουπίδι, χωρισμένο σε μπουκετάκια
Για τη σάλτσα
- 500 ml γάλα
- 2 φύλλα δάφνης
- 1 μικρό κομμάτι άνθος μοσχοκάρυδου, γνωστό και ως μασίς
- Λίγοι κόκκοι πιπεριού
- 30 γρ. βούτυρο
- 30 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- ½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη μουστάρδας
- Μια πρέζα πιπέρι καγιέν
- 100 γρ. τσένταρ ή γραβιέρα, τριμμένη
- Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Εκτέλεση
- Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C ή στους 160°C στον αέρα.
- Βάζουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα αλατισμένο νερό και το αφήνουμε να βράσει. Προσθέτουμε το κουνουπίδι και το μαγειρεύουμε για περίπου 4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει ελαφρά. Το στραγγίζουμε και το μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο πυρίμαχο σκεύος.
- Ρίχνουμε το γάλα σε κατσαρολάκι μαζί με τη δάφνη, το άνθος μοσχοκάρυδου και τους κόκκους πιπεριού. Το ζεσταίνουμε μέχρι λίγο πριν βράσει, το αποσύρουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε στην άκρη.
- Σε άλλη κατσαρόλα λιώνουμε το βούτυρο. Προσθέτουμε το αλεύρι, τη σκόνη μουστάρδας και το πιπέρι καγιέν. Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει λείο το μείγμα και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για 1 με 2 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς.
- Σουρώνουμε το αρωματισμένο γάλα σε μια κανάτα. Το προσθέτουμε σταδιακά στο μείγμα του βουτύρου, ανακατεύοντας καλά με σύρμα κάθε φορά για να μη σχηματιστούν σβόλοι. Όταν αραιώσει η σάλτσα, μπορούμε να ρίχνουμε μεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος, συνεχίζοντας το ανακάτεμα μέχρι να ενσωματωθεί όλο.
- Προσθέτουμε 75 γρ. από το τριμμένο τυρί και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Αλατοπιπερώνουμε και περιχύνουμε με τη σάλτσα το κουνουπίδι.
- Πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο τυρί και ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να ροδίσει και η σάλτσα να κοχλάζει.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;