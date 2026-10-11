Ισπανικά κεφτεδάκια albóndigas με πικάντικη σάλτσα ντομάτας

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Τα albóndigas είναι ισπανικά κεφτεδάκια που σερβίρονται με πλούσια σάλτσα ντομάτας. Σε αυτή τη συνταγή, το κύμινο και το πιπέρι καγιέν δίνουν ένταση στον κιμά, ενώ οι πιπεριές, το σκόρδο και η καπνιστή πάπρικα αρωματίζουν τη σάλτσα.
Υλικά για τη σάλτσα
- 2 κ.σ. ελαιόλαδο
- 1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- 6 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
- 1 κόκκινη πιπεριά, κομμένη σε κυβάκια
- 1 πράσινη πιπεριά, κομμένη σε κυβάκια
- 1 φύλλο δάφνης
- 2 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι, μόνο τα φύλλα
- 1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα
- 1 κ.γ. μπούκοβο
- 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
- 1 κονσέρβα ντοματάκια, περίπου 400 γρ.
- Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Υλικά για τα κεφτεδάκια
- 400 γρ. μοσχαρίσιο κιμά
- 1 κ.γ. κύμινο
- 1 κ.γ. πιπέρι καγιέν
- 15 γρ. τριμμένη φρυγανιά
- 1 αυγό, χτυπημένο
- 2 κ.σ. ελαιόλαδο
- Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Εκτέλεση
- Για τη σάλτσα, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τις πιπεριές, τη δάφνη και το θυμάρι και σοτάρουμε.
- Ρίχνουμε την καπνιστή πάπρικα, το μπούκοβο και τον πελτέ ντομάτας. Προσθέτουμε τα ντοματάκια και αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει για περίπου μία ώρα, μέχρι να δέσει. Αλατοπιπερώνουμε και την κρατάμε ζεστή.
- Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τον κιμά με το κύμινο, το πιπέρι καγιέν, τη φρυγανιά και το αυγό. Προσθέτουμε αλάτι και μαύρο πιπέρι και ζυμώνουμε το μείγμα. Πλάθουμε οκτώ κεφτεδάκια, περίπου στο μέγεθος ενός μπαλάκι του γκολφ.
- Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τα κεφτεδάκια και τα τηγανίζουμε γυρίζοντάς τα από όλες τις πλευρές, για περίπου 4 λεπτά ή μέχρι να ψηθούν καλά στο εσωτερικό τους.
- Σερβίρουμε τα κεφτεδάκια με τη ζεστή σάλτσα ντομάτας.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;