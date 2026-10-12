Αποτελέσματα Διαγωνισμού Pizza Fan! Μήπως ήρθε η ώρα να απολαύσεις την πίτσα σου;

Ποιος είπε ότι η απόλαυση δεν μπορεί να συνδυαστεί με την πρωτεΐνη; Η Pizza Fan έρχεται να μας αποδείξει το αντίθετο, προσφέροντας νόστιμες επιλογές για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και αναζητούν παράλληλα γεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.

Με αφορμή τη σειρά High Protein της Pizza Fan, το That’s Life διοργάνωσε έναν λαχταριστό διαγωνισμό, δίνοντας την ευκαιρία σε τρεις τυχερούς να απολαύσουν μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Άλλωστε, μια νόστιμη πίτσα είναι πάντα μια καλή ιδέα, πόσο μάλλον όταν συνοδεύεται από μια δροσερή σαλάτα και ένα απολαυστικό γλυκό!

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και η στιγμή που όλοι περιμέναμε έφτασε. Ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιοι είναι οι τρεις τυχεροί που κερδίζουν την απόλυτη High Protein τριάδα!

Οι 3 τυχεροί, για να μη σας κρατάμε άλλο σε αγωνία, είναι οι:

Sofaki G. Hatzs

Konstantinos Rafailidis

Roula Kardia

Συγχαρητήρια στους δύο τυχερούς! Για να μάθετε το πως θα παραλάβετε το δώρο σας, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε με την κυρία Έλλη Μαστρομανώλη (ώρες 10:00 – 17:00) στο τηλέφωνο 210-5230000, η οποία θα αναλάβει να σας ενημερώσει σχετικά.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολλά ακόμα!