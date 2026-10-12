Αποτελέσματα Διαγωνισμού Pizza Fan! Μήπως ήρθε η ώρα να απολαύσεις την πίτσα σου;

Ποιος είπε ότι η απόλαυση δεν μπορεί να συνδυαστεί με την πρωτεΐνη; Η Pizza Fan έρχεται να μας αποδείξει το αντίθετο, προσφέροντας νόστιμες επιλογές για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και αναζητούν παράλληλα γεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.
Με αφορμή τη σειρά High Protein της Pizza Fan, το That’s Life διοργάνωσε έναν λαχταριστό διαγωνισμό, δίνοντας την ευκαιρία σε τρεις τυχερούς να απολαύσουν μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Άλλωστε, μια νόστιμη πίτσα είναι πάντα μια καλή ιδέα, πόσο μάλλον όταν συνοδεύεται από μια δροσερή σαλάτα και ένα απολαυστικό γλυκό!
Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και η στιγμή που όλοι περιμέναμε έφτασε. Ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιοι είναι οι τρεις τυχεροί που κερδίζουν την απόλυτη High Protein τριάδα!
Οι 3 τυχεροί, για να μη σας κρατάμε άλλο σε αγωνία, είναι οι:
- Sofaki G. Hatzs
- Konstantinos Rafailidis
- Roula Kardia
Συγχαρητήρια στους δύο τυχερούς! Για να μάθετε το πως θα παραλάβετε το δώρο σας, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε με την κυρία Έλλη Μαστρομανώλη (ώρες 10:00 – 17:00) στο τηλέφωνο 210-5230000, η οποία θα αναλάβει να σας ενημερώσει σχετικά.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολλά ακόμα!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;