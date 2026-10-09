Halloween nails 2026: 7 ιδέες για μανικιούρ με spooky διάθεση

Το Halloween είναι η ιδανική αφορμή για να δοκιμάσεις ένα μανικιούρ λίγο πιο παιχνιδιάρικο ή σκοτεινό. Δεν χρειάζεται, όμως, να καλύψεις κάθε νύχι με κολοκύθες και φαντάσματα. Φέτος βλέπουμε ιδέες που ισορροπούν ανάμεσα στα κλασικά Halloween nails με μοτίβα και σε πιο διακριτικές λεπτομέρειες, όπως ένα μικρό φάντασμα πάνω σε nude βάση ή μια μαύρη γαλλική γραμμή.

Μικρά φαντάσματα σε nude βάση

Αν προτιμάς ένα πιο ήσυχο αποτέλεσμα, κράτησε τα νύχια σε nude ή γαλακτερή απόχρωση και πρόσθεσε ένα μικρό φαντασματάκι σε ένα ή δύο δάχτυλα. Είναι μια χαριτωμένη επιλογή που θυμίζει Halloween χωρίς να γίνεται υπερβολική.

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Γαλλικό με μαύρες ή μπορντό άκρες

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Το κλασικό γαλλικό μανικιούρ αποκτά πιο μυστηριώδη διάθεση όταν η λευκή άκρη δίνει τη θέση της στο μαύρο ή στο βαθύ κόκκινο. Μπορείς να το κρατήσεις απλό ή να προσθέσεις ένα μικρό σχέδιο, όπως έναν ιστό αράχνης.

Cat eye σε σκοτεινές αποχρώσεις

Το μαγνητικό cat eye δημιουργεί βάθος και λάμψη, χωρίς να χρειάζεται περίτεχνο nail art. Δοκίμασέ το σε μαύρο, σκούρο πράσινο ή μπορντό και κράτησε τα υπόλοιπα στοιχεία διακριτικά. Για πιο θεματική εκδοχή, πρόσθεσε μικρές νυχτερίδες ή αστεράκια.

Κολοκύθες σε γαλλικό



Μια μικρή κολοκύθα στην άκρη του νυχιού δίνει πιο χαριτωμένο αποτέλεσμα από ένα έντονο, γεμάτο σχέδιο. Ταιριάζει όμορφα με διάφανη ή μπεζ βάση και πορτοκαλί λεπτομέρειες.

Λαμπερή αράχνη

Αν θέλεις κάτι πιο εντυπωσιακό, μπορείς να ζητήσεις μια μικρή αράχνη με στρας ή μεταλλική λεπτομέρεια. Για να μη φορτώσει το σύνολο, συνδύασέ τη με μονόχρωμη βάση και άφησε το σχέδιο να ξεχωρίσει σε ένα μόνο νύχι.

Chrome σε πράσινο ή πορτοκαλί

Το chrome φινίρισμα δίνει ένταση ακόμη και σε ένα απλό χρώμα. Το βαθύ πράσινο μοιάζει πιο μυστηριώδες, ενώ το πορτοκαλί παραπέμπει άμεσα στην εποχή. Αν θέλεις, πρόσθεσε λίγες σταγόνες ή ένα μικρό σχέδιο σε ένα νύχι.

Μικρά σχέδια σε κάθε νύχι

Για πιο παιχνιδιάρικο μανικιούρ, διάλεξε διαφορετικό σχέδιο για κάθε νύχι, όπως φάντασμα, ιστό, νυχτερίδα και κολοκύθα. Για να μη δείχνει υπερφορτωμένο, κράτησε κοινή χρωματική παλέτα, για παράδειγμα μαύρο, πορτοκαλί, λευκό και nude.