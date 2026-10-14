6 προϊόντα ομορφιάς που θα σε κάνουν να ανανεώσεις τη beauty ρουτίνα σου!

Η περιποίηση είναι από εκείνες τις μικρές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση. Άλλοτε αφιερώνεις χρόνο στον εαυτό σου και άλλοτε θέλεις απλώς κάτι εύκολο, που να ταιριάζει στους ρυθμούς σου. Ευτυχώς, τα νέα προϊόντα ομορφιάς προσφέρουν όλο και περισσότερες επιλογές, με ενδιαφέρουσες συνθέσεις και πρακτικές εφαρμογές. Από την ενυδάτωση μέχρι τη φροντίδα των μαλλιών, βρήκαμε 6 προϊόντα ομορφιάς που αν τα δοκιμάσεις θα μπουν στην ρουτίνα σου.

iS Clinical: Ένα toner για πιο λεία και φωτεινή επιδερμίδα

Αν θέλεις να προσθέσεις ένα ακόμη βήμα στην καθημερινή σου περιποίηση, το νέο Daily Active Smoothing Toner συνδυάζει ήπια απολέπιση και ενυδάτωση. Περιέχει σαλικυλικό και μανδελικό οξύ, αλόη και αλλαντοΐνη, συστατικά που συμβάλλουν στη βελτίωση της υφής και στην άνεση της επιδερμίδας. Στοχεύει ιδιαίτερα στη λιπαρότητα, στους ορατούς πόρους και στη θαμπή όψη. Το εφαρμόζεις μετά τον καθαρισμό, χωρίς να χρειάζεται ξέβγαλμα, προσαρμόζοντας τη συχνότητα στις ανάγκες του δέρματός σου.

Augustinus Bader: Η νυχτερινή φροντίδα αποκτά άλλο ενδιαφέρον

Το βράδυ είναι μια καλή ευκαιρία να προσφέρεις στην επιδερμίδα σου λίγη περισσότερη φροντίδα. Η The Overnight Restorative Cream αξιοποιεί την τεχνολογία Advanced TFC8® και συνδυάζει συστατικά όπως Centella Asiatica και υαλουρονικό οξύ. Στόχος της είναι να ενισχύσει την ενυδάτωση, να βελτιώσει την όψη των λεπτών γραμμών και να περιορίσει τα ορατά σημάδια κούρασης. Έχει πλούσια, βελούδινη υφή και ολοκληρώνει τη βραδινή σου ρουτίνα.

ELEMIS: Ειδική περιποίηση για το βλέμμα σου

Η περιοχή των ματιών χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς συχνά εμφανίζει ξηρότητα, λεπτές γραμμές και σημάδια κόπωσης. Το νέο Pro-Collagen Future Restore Eye Serum συνδυάζει θαλάσσια συστατικά και το Opal Skin Algae Complex, στοχεύοντας στην ενυδάτωση, στους μαύρους κύκλους και στις ρυτίδες. Η ανάλαφρη σύνθεσή του απλώνεται απαλά γύρω από τα μάτια, πρωί και βράδυ, χωρίς να χρειάζεται τρίψιμο.

BIODERMA: Στοχευμένη φροντίδα για την ακμή στο σώμα

Η ακμή δεν εμφανίζεται μόνο στο πρόσωπο. Πλάτη, ώμοι και στήθος μπορεί επίσης να παρουσιάσουν ατέλειες. Η σειρά Sébium περιλαμβάνει το Sébium Kerato+ Body, ένα πρακτικό spray 360° που διευκολύνει την εφαρμογή ακόμη και στα δύσκολα σημεία. Με 4% νιασιναμίδη, σαλικυλικό οξύ και την τεχνολογία Fluidactiv™, στοχεύει στις ατέλειες, στα σημάδια και στην ερυθρότητα, προσφέροντας παράλληλα αίσθηση άνεσης.

Moroccanoil: Περιποίηση μαλλιών όσο κοιμάσαι

Αν το πρωινό ξεμπέρδεμα των μαλλιών σου μοιάζει με μικρή δοκιμασία, η Overnight Leave-in Mask έχει ενδιαφέρον. Πρόκειται για μάσκα χωρίς ξέβγαλμα, με έλαιο argan, υαλουρονικό οξύ και φυτικής προέλευσης εναλλακτική της βλέννας σαλιγκαριού. Την εφαρμόζεις από τη μέση έως τις άκρες πριν κοιμηθείς, σε νωπά ή στεγνά μαλλιά. Η σύνθεσή της στοχεύει στο φριζάρισμα και στην ξηρότητα, χωρίς να αφήνει υπολείμματα στο μαξιλάρι.

Clinique Smart Clinical Repair™ Collagen + PDRN Cream

Αν θέλεις να χαρίσεις στην επιδερμίδα σου περισσότερη λάμψη και σφριγηλότητα, η νέα Smart Clinical Repair™ Collagen + PDRN Cream της Clinique αξίζει μια θέση στην καθημερινή σου περιποίηση. Η σύνθεσή της συνδυάζει κολλαγόνο, PDRN και πεπτίδια, συστατικά που βοηθούν την επιδερμίδα να αποκτήσει πιο γεμάτη και ελαστική όψη, ενώ παράλληλα στοχεύουν στα πρώτα σημάδια γήρανσης. Το PDRN, που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον στον κόσμο της κορεατικής ομορφιάς, προέρχεται στη συγκεκριμένη σύνθεση από το φυτό cica μέσω βιοτεχνολογίας. Η κρέμα έχει ανάλαφρη υφή, απορροφάται γρήγορα και αποτελεί μια ωραία βάση πριν από το μακιγιάζ. Επιπλέον, είναι χωρίς άρωμα και κατάλληλη ακόμη και για ευαίσθητες επιδερμίδες. Σύμφωνα με κλινική μελέτη της εταιρείας σε 35 γυναίκες, έπειτα από τέσσερις εβδομάδες χρήσης η επιδερμίδα παρουσίασε πιο γεμάτη όψη και πιο σφριγηλή, ελαστική αίσθηση.

Τέλος, τα νέα προϊόντα ομορφιάς μπορούν να ανανεώσουν τη ρουτίνα σου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χρειάζεσαι περισσότερα καλλυντικά. Το σημαντικό είναι να επιλέγεις εκείνα που ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες σου. Άλλωστε, η καλύτερη περιποίηση είναι αυτή που απολαμβάνεις και μπορείς να ακολουθείς με συνέπεια.