Με φιλοσοφία που εστιάζει στην απόλυτη ηρεμία και την υψηλή αισθητική,

το MERAVIA, η νέα limited edition προσθήκη της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, άνοιξε, με αυξημένες πληρότητες, τις πόρτες του την 1η Μαΐου στην καρδιά της Κασσάνδρας.

Το MERAVIA, Leonardo Limited Edition, συστήνεται ως ένα adults-only καταφύγιο 5 αστέρων, όπου η ιδιωτικότητα και η αυθεντικότητα αναδεικνύονται σε απόλυτους πρωταγωνιστές της διαμονής. Πλήρως εναρμονισμένο με το φυσικό ανάγλυφο της Χαλκιδικής, το MERAVIA προσφέρει μια εμπειρία διαμονής που απομακρύνεται από τα κλισέ του μαζικού τουρισμού, επενδύοντας στην έννοια του προσωπικού χώρου.

Ανάμεσα στα 188 δωμάτιά του, ξεχωρίζουν οι 34 σουίτες με ιδιωτική πισίνα, ενώ οι επιλογές σε δωμάτια με ιδιωτικό jacuzzi ή άμεση πρόσβαση σε swim-up pools συνθέτουν ένα περιβάλλον απόλυτης απομόνωσης.

Εδώ, το υγρό στοιχείο ορίζει τον ρυθμό, ξεκινώντας από την infinity pool που μοιάζει να ενώνεται με τον ορίζοντα και καταλήγοντας στην ιδιωτική παραλία του resort, η οποία προσφέρει άμεση επαφή με το Αιγαίο σε ένα σκηνικό απόλυτης ησυχίας.



Η ευεξία ολοκληρώνεται στο Spa & Wellness Centre, μια έκταση 600 τ.μ., όπου η προσωπική φροντίδα δίνει τον τόνο μέσα από θεραπείες σχεδιασμένες να επαναφέρουν τις ισορροπίες, συμπληρώνοντας την αίσθηση της ιδιωτικότητας που διαπνέει κάθε γωνιά του resort.







H αίσθηση πληρότητας μεταφέρεται και στο γαστρονομικό κομμάτι, όπου η γαστρονομική ταυτότητα του MERAVIA αποτυπώνεται σε τέσσερα εστιατόρια και τέσσερα bars. Η τοπική πρώτη ύλη αποτελεί τη βάση για κάθε δημιουργία, αναδεικνύοντας την ποιότητα της Χαλκιδικής μέσα από επιλογές που καλύπτουν όλο το φάσμα της ημέρας, από ένα χαλαρό aperitivo δίπλα στο κύμα μέχρι δείπνα που εστιάζουν στη σύγχρονη εκδοχή της παράδοσης.

Στρατηγική Επένδυση με Διεθνές Αποτύπωμα



Η ένταξη του MERAVIA, Leonardo Limited Edition, στο χαρτοφυλάκιο της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, επισφραγίζει τη στρατηγική επενδυτική πορεία που ακολουθεί η εταιρεία από το 2017 σε μονάδες με διακριτή ταυτότητα. Με ένα πλάνο σταθερής ανάπτυξης, ο όμιλος διαχειρίζεται ήδη 13 ξενοδοχεία σε Ελλάδα (5) και Κύπρο (8), στοχεύοντας στην επέκταση του δικτύου του στα 16 ξενοδοχεία έως το τέλος του 2026.

Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία υπηρετεί τη στρατηγική στόχευση της εταιρείας για τοποθέτηση σε high-end προορισμούς με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.



Επιδίωξη της εταιρείας είναι να ενισχύσει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο, εφαρμόζοντας ένα μοντέλο που δοκιμάστηκε με επιτυχία και στην Κύπρο.



Η λειτουργία της μονάδας ενισχύει ουσιαστικά την τοπική οικονομία και απασχόληση, δημιουργώντας 150 νέες θέσεις εργασίας.

Το MERAVIA ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Μαΐου καταγράφοντας υψηλές πληρότητες που γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική του adults-only μοντέλου, αλλά και την υψηλή ζήτηση που καταγράφεται στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας για limited edition τουριστικές εμπειρίες.

Το Meravia σε αριθμούς:



Κατηγορία: Adults-only Resort 5*



Δυναμική: 188 δωμάτια εκ των οποίων 34 σουίτες με ιδιωτική πισίνα.



Wellness: Spa Centre 600 τ.μ.



Εστίαση: 4 εστιατόρια & 4 bars.