Το whiskey έχει ως κύριο συστατικό τα δημητριακά. Παράγεται είτε αποκλειστικά από βύνη ή από βύνη και μείγμα δημητριακών. Η διαδικασία δεν αλλάζει αλλά τα πάντα παίζονται στη βυνοποίηση. Στο εν λόγω στάδιο τα σιτηρά περνούν από τα στάδια του μουλιάσματος, της βλάστησης όπου απελευθερώνεται το άμυλό του και της ξήρανσης. Το malting, στην Σκωτία γίνεται με μια μικρή ποσότητα τύρφης η οποία δίνει μια καπνιστή γεύση στο απόσταγμα, ενώ στην Ιρλανδία χρησιμοποιείται μόνο ξηρός αέρας.

Ακολουθεί η άλεση του malt όπου γίνεται και η ανάμειξή του με ζεστό νερό με στόχο να γίνει πλήρης απελευθέρωση των σακχάρων από τα δημητριακά (wort).

Το wort στα μεγάλα καζάνια που οδηγείται θα έρθει σε επαφή με τη μαγιά και τα σάκχαρα με αποτέλεσμα να παραχθεί διοξείδιο του άνθρακα και αλκοόλη. Το αποτέλεσμα ονομάζεται wash και μετά από μερικές μέρες είναι έτοιμο να οδηγηθεί προς απόσταξη.

Στη φάση αυτή με τη μέθοδο του άμβυκα θα θερμανθεί προκειμένου να εξατμιστεί η αλκοόλη. Στην Ιρλανδία επαναλαμβάνουν τη διαδικασία για τρεις φορές ενώ η κάθε κατηγορία whiskey αλλάζει κλίμακα ποιότητας με βάση τον τελικό αριθμό των αποστάξεων πριν την παλαίωσή του.

Το Johnnie Walker, το κορυφαίο Scotch ουίσκι παγκοσμίως,ανακοινώνει ότι οι δύο νέες συλλεκτικές εκδόσεις σκοτσέζικων ουίσκι Game of Thrones, A Song of Ice και Α Song of Fire,διατίθενται πλέον και στην Ελλάδα.

Αυτά τα συλλεκτικά, σε περιορισμένο αριθμό φιαλών ουίσκι, δημιουργήθηκαν προς τιμήν της διαχρονικής κληρονομιάς της επιτυχημένης σειράς Game of Thrones® και είναι εμπνευσμένα από τους δύο Οίκους, που ήρθαν αντιμέτωποι για τη διεκδίκηση του Σιδερένιου Θρόνου στον 8ο και τελευταίο κύκλο. Συγκεκριμένα, τον Οίκο Stark με έμβλημα τον Ανταρόλυκο και τον Οίκο Targaryen με έμβλημα τον Δράκο.

Μία ακόμα μεγάλη στιγμή έφτασε με τους φανατικούςθαυμαστές της σειράς να καλούνται πλέον ναδιαλέξουν τον Οίκο τους. Stark ή Targaryen, Ανταρόλυκοι ή Δράκοι, φωτιά ή πάγος, το Johnnie Walker έχει δημιουργήσει το ουίσκι που ταιριάζει στις γευστικές σουπροτιμήσεις και όχι μόνο.

Τοποθετώντας τις δύο φιάλες τη μια δίπλα στην άλλη, ο εμβληματικός Περιπατητής που απεικονίζεται στη φιάλη “ASongofFire”έρχεται «αντιμέτωπος» με αυτόν της φιάλης “ASongofIce”. Με τους θυρεούς των δυο Οίκων στο φόντο, τον Ανταρόλυκο και τον Δράκο, οι δύο αυτές συλλεκτικές φιάλες αναπαριστούν τη δυναμική σχέσημεταξύ των Οίκων Targaryen και Stark.

Το JohnnieWalkerSongofIce, έχει μια ζωηρή και καθαρή γεύση, εμπνευσμένη από τα άγρια χειμωνιάτικα τοπία του Winterfell, με τους παγετούς που καλύπτουν τις βουνοκορφές και τα παγωμένα ποτάμια.

Όπως υποδεικνύει η γεωγραφική θέση του Westeros, το ASongofIce, έχειδημιουργηθεί μεmaltsουίσκι που προέρχονται από το αποστακτήριο του Clynelish, το οποίο είναι ένα από τα βορειότερα της Σκοτίαςμε αποτέλεσμα να προσδίδειπαράλληλα μια έντονη φρεσκάδα στο τελικό απόσταγμα. Η ντελικάτη γεύση του έχει αναφορές στις πράσινες πεδιάδες του Clynelish, με νότες βανίλιας και τροπικών φρούτων, σαν τους καρπούς των οπωρώνων του Dorne.

Οι συλλεκτικές φιάλες Johnnie Walker, A Song of Ice και Α Song of Fire είναι διαθέσιμες και στην Ελλάδα, σε περιορισμένο αριθμό φιαλών και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.